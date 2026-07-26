Vea la polémica jugada de gol que le anularon a Águilas Doradas vs. Santa Fe; se revisó en el VAR

El partido entre Águilas Doradas e Independiente Santa Fe ya tuvo la primera acción polémica del partido antes de la media hora de juego, y fue tras anularse el gol de los locales, luego de que el VAR revisara la acción del tanto en el Cincuentenario.

Todo ocurrió al minuto 18' del encuentro tras el tanto que marcó a Antony Vásquez desde el borde del área con pierna derecho, pero su compañero el número '9', Andrés Ricaurte, estaba adelantado de acuerdo al VAR, y la jugada de gol terminó siendo anulada para fortuna de los 'cardenales'.

Vea la jugada acá:

¡Águilas Doradas abría el marcador por medio de Antony Vásquez, pero no suma por fuera de lugar previo y se salva Santa Fe! 🦅⚽🦁



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