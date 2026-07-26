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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea la polémica jugada de gol que le anularon a Águilas Doradas vs. Santa Fe; se revisó en el VAR

Vea la polémica jugada de gol que le anularon a Águilas Doradas vs. Santa Fe; se revisó en el VAR

Antes de los veinte minutos de juego, se presentó la primera sorpresa del partido, tras anularse el primer tanto de los 'dorados' en su casa. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Águilas Doradas vs Santa Fe
Águilas Doradas vs Santa Fe
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El partido entre Águilas Doradas e Independiente Santa Fe ya tuvo la primera acción polémica del partido antes de la media hora de juego, y fue tras anularse el gol de los locales, luego de que el VAR revisara la acción del tanto en el Cincuentenario.

Todo ocurrió al minuto 18' del encuentro tras el tanto que marcó a Antony Vásquez desde el borde del área con pierna derecho, pero su compañero el número '9', Andrés Ricaurte, estaba adelantado de acuerdo al VAR, y la jugada de gol terminó siendo anulada para fortuna de los 'cardenales'.

Vea la jugada acá:

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