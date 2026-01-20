Vea el segundo gol de Luis Javier Suárez HOY, frente al PSG; ¡se fue de doblete en Champions!

Este martes, Sporting Lisboa venció 2-1 al PSG, en territorio luso, por el duelo correspondiente a la séptima jornada de la Champions League.

Y el principal protagonista del encuentro fue el delantero Luis Javier Suárez, quien, a los 74 minutos tuvo su primera aparición, apareciendo solo y rematando frente al arco para sentenciar la apertura del marcador.

Sin embargo, tras recibir el empate; ya en el 90' de juego, el colombiano fue más vivo que toda la defensa parisina, aprovechando un rebote para sellar de cabeza el 2-1 definitivo a favor del Sporting Lisboa, en Champions League.



Vea el segundo gol de Luis Javier Suárez frente al PSG, por Champions League: