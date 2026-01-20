Síguenos en:
Tendencias:
GOLAZOS LUIS SUÁREZ
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el segundo gol de Luis Javier Suárez HOY, frente al PSG; ¡se fue de doblete en Champions!

Vea el segundo gol de Luis Javier Suárez HOY, frente al PSG; ¡se fue de doblete en Champions!

El futbolista colombiano marcó por duplicado con el cuadro 'luso', sellando una de sus más lúcidas presentaciones; justamente frente al actual campeón de Champions League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, celebra un gol en el 2026
Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, celebra un gol en el 2026
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad