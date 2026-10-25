Gesto de Jaminton Campaz con hincha de Rosario Central lo puso en el cielo; conmovedor

Rosario Central se convirtió en el primer clasificado por el Grupo B a octavos de final del torneo Clausura 2026 argentino y regresó al primer puesto de la Tabla Anual, al vencer el sábado 2-0 a Huracán en la decimocuarta fecha de la primera fase.

Liderado por Ángel Di María, el Canalla le apunta a revalidar el título al campeón de la Anual -que suma los puntos de la fase regular de los torneos Apertura y Clausura-, que la AFA instituyó el año pasado en medio de una gran polémica, porque lo hizo con el campeonato ya empezado.

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Emanuel Coronel abrió la cuenta a los 20 minutos ante el Globo y el Fideo Di María aumentó a los 84, en partido jugado en el Gigante de Arroyito, en Rosario.

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Rosario Central ahora manda en la Anual con 56 puntos, dos más que Boca y Argentinos Juniors (54), que aún deben disputar sus encuentros de esta antepenúltima fecha.



El Canalla, que suma tres victorias en fila y un invicto de siete encuentros, también comanda el Grupo B con 28 puntos, por delante de Argentinos y Gimnasia y Esgrima La Plata, ambos con 25.

"Estamos contentos, lo estamos disfrutando, es un momento alegre para el equipo, pero vamos para adelante poco a poco. La idea es pelear, el trabajo se está viendo y vamos por todo", destacó el colombiano Jaminton Campaz, figura del partido y que asistió a Coronel para que éste abriera el marcador.

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Campaz no solo se lució en la cancha, puesto que fuera de ella también demostró que es todo un 'crack'. Un niño se acercó para pedirle una foto y el volante hasta le regaló y firmó su camiseta. Tremendo gesto de 'El Bicho'.

El próximo encuentro de Rosario Centra y Campaz será el sábado 30 de octubre, contra Sarmiento, por la fecha 15 de la fase regular del Campeonato argentino.