“Ya miraremos si James Rodríguez y Edwin Cardona juegan juntos o si uno entra por el otro”

Atlético Nacional empató 0-0 con Deportes Tolima en el estadio Metropolitano de Itagüí, por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026. Tras el compromiso, Lucas González, entrenador del conjunto antioqueño, expresó su inconformidad por la falta de contundencia, analizó el desempeño de los arqueros, habló de las ausencias en ataque y destacó el trabajo de las divisiones inferiores del club.

Sobre el resultado, el técnico reconoció que su equipo tuvo oportunidades para marcar, pero se encontró con un rival que considera especialmente sólido en defensa. “Estoy molesto porque los partidos se ganan haciendo goles y, desafortunadamente, hoy no pudimos hacer tantos como yo quisiera, pero sí generamos algunas ocasiones claras para marcar al menos un gol. Nos enfrentamos a un gran equipo. Son jugadores que conozco muy bien y creo que es uno de los dos o tres mejores equipos que defienden en Colombia. Hacerles goles es muy complejo. Ahora tienen un muy buen entrenador y, con la ayuda de él, será más complejo marcarles”, afirmó.

Publicidad

González también se refirió a la actuación de Franco Armani y Neto Volpi, y dejó una particular lectura del empate sin goles al considerar que el guardameta del Tolima tuvo mayor trabajo durante el encuentro. “Si bien Franco Armani fue figura y es un gran arquero, para mí tuvo más trabajo Neto Volpi. Me sorprende que Armani haya sido figura, porque el que provocó el 0-0 fue Volpi”, manifestó.

Publicidad

Otro asunto que preocupa al entrenador es la disponibilidad de alternativas ofensivas. Al respecto, explicó: “Es desafortunado que no tengamos un nueve. Chicho Arango no va a estar con nosotros en lo que resta del torneo. Esperamos que Alfredo esté disponible para el próximo partido. Mi trabajo es encontrar alternativas. Hoy no solamente nos faltan ellos dos, sino también Marlos Moreno y Andrés Sarmiento, que son jugadores que nos han dado y nos van a dar muchísimo en ataque”.



El estratega también defendió el proceso formativo de Atlético Nacional y la oportunidad que reciben los futbolistas jóvenes. “Yo conozco muy bien el fútbol formativo del país y Nacional tiene la mejor cantera. Me preguntan si hay un nueve en esas divisiones inferiores, y lo realmente sorprendente es lo buena que es toda la cantera. Este es de los pocos equipos que tiene un jugador con ocho o nueve partidos como inicialista. Eso es difícil de conseguir en un club como Nacional porque, cuando lo ponemos, está compitiendo en la posición con uno más experimentado. Me encanta poner a los chicos jóvenes; ellos se tienen que ganar esa posibilidad”, señaló.

Por otra parte, González recordó su etapa al frente del Tolima y el vínculo que conserva con sus antiguos dirigidos. “Fue un partido que significa mucho para mí. Fue especial el año que estuvimos en Tolima; lo disfrutamos muchísimo, ayudamos a que el club llegase a disputar una final y dejamos unos récords que ojalá alguien llegue y haga mejor. Tengo muy buena relación con los jugadores y les desearé siempre lo mejor”, expresó.

Publicidad

Finalmente, se refirió a los dos '10' de experiencia que fueron titulares ante el 'pijao'. “James Rodríguez y Edwin Cardona son dos excelentes futbolistas. Soy un afortunado de contar con ellos. Cada partido trae su afán. Hoy teníamos un rival complejo por su defensa. Intentamos iniciar con ellos dos, que son jugadores que tienen mucha calidad por su remate y asistencia, pero no pudimos. Ya miraremos más adelante cuándo juegan juntos, cuándo uno entra por el otro y cuando juegan sus compañeros”, concluyó.