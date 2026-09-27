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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Cuál sería la dura sanción contra Willer Ditta por empujar a un árbitro en la Liga MX?

¿Cuál sería la dura sanción contra Willer Ditta por empujar a un árbitro en la Liga MX?

El hecho ocurrió en el empate 3-3, entre Cruz Azul y Toluca, y desde territorio mexicano se habla del castigo ejemplar contra el defensa colombiano, Willer Ditta.

Por: EFE
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Willer Ditta, defensa central colombiano de Cruz Azul, contra el juez de línea en partido de la Liga MX
Willer Ditta, defensa central colombiano de Cruz Azul, contra el juez de línea en partido de la Liga MX
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El uruguayo Gabriel Fernández anotó un par de goles para darle al campeón Cruz Azul un empate 3-3 con el Toluca, que se mantuvo como líder del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

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En la continuación de la décima jornada del campeonato, Fernández, en dos ocasiones; y el argentino Nicolás Ibáñez convirtieron por los celestes, en tanto que Alexis Vega, en par de oportunidades, y el brasileño Helinho, lo hicieron por Toluca.

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Los Azules tomaron ventaja en el minuto 7, cuando el argentino José Paradela le puso un balón a Ibáñez, quien puso el balón en la red.

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Ambos cuadros tuvieron opciones ofensivas, pero fue el equipo de casa el que amplió la ventaja, en el minuto 38, con un cabezazo de Fernández, a pase de Ibáñez.

Toluca salió a la segunda mitad con líneas adelantadas y en el 55 se acercó. El mundialista colombiano Willer Ditta cometió una falta en el área y Helinho anotó el penalti, el 2-1. Segundos después, Vega remató de derecha desde fuera del área y empató el duelo.

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Los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed le dieron la vuelta al marcador con un disparo de zurda de Vega, en el 78, después de lo cual dominaron. Sin embargo, en el 90+5, Fernández anotó de cabeza y rescató el empate.

Willer Ditta, defensa central colombiano de Cruz Azul, enojado en un partido de la Liga MX
Willer Ditta, defensa central colombiano de Cruz Azul, enojado en un partido de la Liga MX
AFP

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Toluca mantuvo el liderato con seis victorias, dos empates, dos derrotas y 20 puntos, cuatro encima de Cruz Azul, sexto de la clasificación.

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