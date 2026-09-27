¿Cuál sería la dura sanción contra Willer Ditta por empujar a un árbitro en la Liga MX?

El uruguayo Gabriel Fernández anotó un par de goles para darle al campeón Cruz Azul un empate 3-3 con el Toluca, que se mantuvo como líder del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

En la continuación de la décima jornada del campeonato, Fernández, en dos ocasiones; y el argentino Nicolás Ibáñez convirtieron por los celestes, en tanto que Alexis Vega, en par de oportunidades, y el brasileño Helinho, lo hicieron por Toluca.

Los Azules tomaron ventaja en el minuto 7, cuando el argentino José Paradela le puso un balón a Ibáñez, quien puso el balón en la red.

Hace unos años hizo algo parecido Pablo Aguilar cuando jugaba en el América y en la misma semana Enrique Triverio hizo algo similar jugando para el Toluca, creo les dieron 10 partidos, hoy Ditta debe recibir la misma sanción @LigaBBVAMX https://t.co/YB1PohMRaO — Maverick (@EfraBCaballero) September 27, 2026

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Ambos cuadros tuvieron opciones ofensivas, pero fue el equipo de casa el que amplió la ventaja, en el minuto 38, con un cabezazo de Fernández, a pase de Ibáñez.



Toluca salió a la segunda mitad con líneas adelantadas y en el 55 se acercó. El mundialista colombiano Willer Ditta cometió una falta en el área y Helinho anotó el penalti, el 2-1. Segundos después, Vega remató de derecha desde fuera del área y empató el duelo.

Si la memoria no me falla a Pablo Aguilar le echaron 10 partidos de suspensión porque le dio un cabezazo leve al "curro" Hernández en un partido del América vs Xolos. Por congruencia tendría que haber una sanción para Ditta, igual no de 10 juegos pero sí de unos 5. https://t.co/E563JdWaEM — Antonio NoMe de Bris 🍃 (@Antoniosaiyajin) September 27, 2026

Los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed le dieron la vuelta al marcador con un disparo de zurda de Vega, en el 78, después de lo cual dominaron. Sin embargo, en el 90+5, Fernández anotó de cabeza y rescató el empate.

Willer Ditta, defensa central colombiano de Cruz Azul, enojado en un partido de la Liga MX AFP

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Toluca mantuvo el liderato con seis victorias, dos empates, dos derrotas y 20 puntos, cuatro encima de Cruz Azul, sexto de la clasificación.