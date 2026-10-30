Nuevo capítulo en la 'novela' de Jhon Durán y su expulsión con Benfica; sigue la polémica

La expulsión de Jhon Durán en el compromiso entre Santa Clara y Benfica sigue generando repercusiones en el fútbol portugués. Esta vez, quien se pronunció fue Luciano Gonçalves, presidente del Consejo de Arbitraje de la Federación Portuguesa de Fútbol, quien entregó detalles sobre la decisión del juez y reconoció que hubo aspectos que pudieron explicarse mejor.

En declaraciones concedidas a 'RTP Notícias', el dirigente abordó la polémica protagonizada por el atacante colombiano, quien recibió tarjeta roja después del pitazo final del encuentro que terminó con victoria 2-1 para las 'águilas', por la novena jornada de la liga portuguesa.

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De acuerdo con lo explicado por Gonçalves, el árbitro Cláudio Pereira se encontraba lejos de la situación y no logró identificar las palabras que habría pronunciado el futbolista. Sin embargo, consideró que la actitud de Durán provocó la reacción de sus adversarios y contribuyó a generar el altercado que se presentó entre integrantes de ambos equipos.

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"El árbitro condenó una actitud que, estando lejos, no conseguía percibir las palabras, pero entendió que la acción provocó toda la ira de los adversarios", explicó el presidente del Consejo de Arbitraje, según recogió el medio portugués 'Bola na Rede'.



Jhon Durán, delantero colombiano de Benfica, celebra un gol en la Europa League Getty Images

No obstante, Luciano Gonçalves también reconoció que el informe arbitral no fue suficientemente claro al justificar la decisión. "Entiendo que la justificación no fue bien explicada (...). Me gustaría que el árbitro hubiera explicado mejor", agregó el dirigente.

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La controversia todavía no está cerrada. El Consejo de Disciplina deberá solicitar explicaciones al árbitro y escuchar a los involucrados antes de tomar una determinación sobre el caso del delantero colombiano.

Cabe recordar que Cláudio Pereira justificó la expulsión señalando que Durán, después de una provocación del rival Fernando, habría pronunciado palabras imperceptibles para el equipo arbitral que ayudaron a propagar el conflicto generalizado.