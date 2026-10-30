Marino Hinestroza vivió una jornada de terror con Vasco da Gama; no le salen las cosas

A falta de cinco fechas para el final, el Flamengo le sacó tres puntos de ventaja al Palmeiras en la punta del Campeonato Brasileño 2026, al golear este jueves 4-1 a domicilio al Vasco da Gama por la 33ª jornada.

El actual monarca brasileño aprovechó el empate sin goles del Palmeiras el miércoles con el Santos para aumentar su diferencia y escaparse rumbo al bicampeonato.

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El Flamengo no tuvo piedad de su rival de Rio de Janeiro. El Vasco se presentó con un once mixto pensando en las semifinales de la Copa de Brasil, en la que jugará el domingo contra el Palmeiras.

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"Esta noche ha sido la noche del Flamengo. Todo el protagonismo ha sido para el equipo, que ha estado fantástico hoy. Pudimos ganar por un amplio margen y salir de aquí con los tres puntos", dijo Samuel Lino, autor de un doblete.



Un cabezazo de Pedro en el minuto 10 adelantó al Fla, aunque el Vasco reaccionó rápidamente y el argentino Alan Lescano empató cinco minutos después.

Justamente, cuando el encuentro iba 1-1, Marino Hinestroza tuvo una clara opción para inflar las redes y poner en ventaja a Vasco da Gama, pero falló en su definición.

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Como si fuera poco, en medio del desarrollo del encuentro, recibió un fuerte regaño por parte de su entrenador.

Marino Hinestroza, jugador colombiano de Vasco da Gama, fue titular en la derrota contra Flamengo AFP

Antes del descanso, nuevamente Pedro puso por delante al Flamengo al aprovechar un rechace del portero Léo Jardim (41').

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En la segunda mitad, el Flamengo fue quirúrgico ante un Vasco que dominó y tuvo más oportunidades, pero que acabó siendo atropellado por el líder.

Dos goles de Samuel Lino (53' y 85'), el segundo tras una espectacular jugada del defensa Léo Ortíz, completaron la goleada del gigante carioca.

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El Fla apuesta todas sus fichas a lograr el bicampeonato de liga tras quedar eliminado en semifinales de la Copa Libertadores a manos de Estudiantes de La Plata este mes.

El gigante carioca se había despedido también en mayo de la Copa de Brasil en dieciseisavos de final, eliminado por el Vitória.

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El Vasco, que no gana en liga al Flamengo desde 2015. Sigue sin alejarse del descenso y es 13º con 38 puntos, a tres de la zona de pérdida de categoría.