Giro inesperado en la Superliga BetPlay; así se definirá el primer campeón de 2026

El 2026 está a la vuelta de la esquina y los clubes del fútbol colombiano ya comienzan a enfocarse en los retos del primer semestre del año, cuyo punto de partida será la Superliga BetPlay, el torneo que reúne a los campeones del rentado local. En esta ocasión, los protagonistas serán Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, equipos que se ganaron el derecho a disputar el primer título del año tras consagrarse campeones de la Liga BetPlay en 2025.

El duelo entre capitalinos y barranquilleros promete ser uno de los grandes atractivos del inicio de temporada, no solo por el peso histórico de ambos clubes, sino también por el contexto deportivo en el que llegan. Mientras Santa Fe comienza un nuevo proceso bajo la orientación de Pablo Repetto, Junior afronta el 2026 con múltiples desafíos a nivel local e internacional.

¿Cambio en el orden de la localía en la Superliga?

Luego de vencer de manera contundente al Deportes Tolima en la final de la Liga BetPlay, los dirigidos por Alfredo Arias ya tienen la mira puesta en sus próximos objetivos, entre los que se destaca la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores. No obstante, tanto el ‘tiburón’ como el conjunto capitalino desean arrancar el nuevo año con pie derecho levantando el primer trofeo de la temporada.



De acuerdo con la reclasificación del 2025, Junior terminó tercero, mientras que Santa Fe fue quinto, lo que le otorgaba al cuadro rojiblanco la posibilidad de cerrar la serie de la Superliga en condición de local, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Sin embargo, el vigente campeón colombiano decidió renunciar a esta opción y comenzar la serie como local, cediendo el partido de vuelta.

La decisión fue confirmada por el alcalde de Barranquilla en entrevista con El Heraldo, donde explicó los motivos logísticos que llevaron a este cambio. “Sí, nosotros vamos a ceder porque si no, nos tocaba el 21. Vamos a jugar el 15, primero nosotros en casa y después de visitante. Si se jugaba el 21 en Barranquilla, no se alcanzaba ya a utilizar el Metropolitano. Nos hemos sacrificado en ese sentido para aprovechar nuestro estadio habitual”, comentó el mandatario en entrevista con 'El Heraldo'.

Los partidos de la Superliga se disputarían el 15 y el 21 de enero del próximo año.

Cabe recordar que el Roberto Meléndez entrará en un proceso de remodelación debido a que será sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, obras que comenzarán en enero y que hacen inviable la realización del partido de vuelta de la Superliga en la capital del Atlántico.

Ante este panorama y a falta de confirmación oficial, Junior disputaría la fase de grupos de la Copa Libertadores en el estadio Jaime Morón de Cartagena, mientras se adelantan las adecuaciones del Metropolitano, lo que marcaría un inicio de año atípico para el conjunto barranquillero.