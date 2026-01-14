Vincent Kompany, "satisfecho con rendimiento" de Luis Díaz y compañía, pero les dejó un claro aviso

Bayern Múnich tuvo que trabajar más de la cuenta, pero finalmente se quedó con los tres puntos en su visita al Colonia este miércoles, en compromiso válido por la jornada 17 de la Bundesliga. Luis Díaz fue titular y generó la asistencia para que los 'bávaros' decretaran el 1-3 en el Rhein Energie Stadion.

El 'telón' de la primera parte de la temporada 2025/2026 en el campeonato alemán es un hecho, y el elenco de Baviera ha tenido unos números muy rentables: 47 puntos, resumidos en 15 partidos ganados, dos empates y cero derrotas. Además con una diferencia de gol de +53. Vincent Kompany, director técnico del Bayern, no ocultó su satisfacción por este logro, pero no dudó en afirmar que esto no ha terminado. El belga felicitó a 'Lucho' y compañía.

Luis Díaz en Bayern Múnich vs Colonia - Foto: AFP

"El Colonia estuvo lleno de energía, pero fue un partido difícil de principio a fin. Estoy muy satisfecho con el rendimiento de mis chicos. Creamos ocasiones en situaciones a las que no estamos acostumbrados. Para mí es muy importante que también podamos ser peligrosos en defensa", dijo de entrada Kompany en su intervención con los medios de comunicación.



A continuación, Kompany habló de las buenas cifras que han tenido en la campaña, pero mantuvo la calma. También se refirió a los jugadores que salieron 'tocados'.

"Es un poco incompatible con mi mentalidad que estemos celebrando un récord a mitad de temporada. Todavía no es un título, pero es un mérito de los jugadores. Aceptaremos el récord, felicito a los chicos. Pero mañana (jueves) empieza la segunda mitad de la temporada, y luego volvemos al punto de partida. La primera mitad ha terminado y ahora queremos ganar la segunda", precisó.

Y por último, el timonel del 'grande' de Alemania generó un parte de actualidad: "Konny Laimer sintió algo en la pantorrilla; sabremos más mañana (jueves)".



Así calificaron el partido de Luis Díaz frente al Colonia

"Buscó repetidamente driblar por la banda izquierda y, tras una gran jugada individual, asistió al suplente Lennart Karl para el gol del 3-1. Puntuación: 2", reseñaron en el diario 'TZ' en su página web.

