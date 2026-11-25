Barcelona goleó al novato Sabah (1-4) en el estadio Olímpico de Bakú, donde le bastó con su segunda unidad para, en un partido sin demasiados alardes, sumar tres puntos que le consolidan entre los ocho primeros de la Champions League.

Hansi Flick revolucionó el once en Azerbaiyán. Con Lamine Yamal fuera de la convocatoria por unas molestias leves en el tobillo derecho, Raphinha, Eric García, Cancelo y Cubarsí, otros cuatro titulares, se quedaron en el banquillo. Y el equipo lo acusó de inicio.

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Y es que a los 'azulgranas', pese a su domino desde el pitido inicial, se les vio lentos en la circulación y faltos de agresividad en la recuperación en el arranque.

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De hecho, fue el Sabah, que encaró el duelo bien posicionado atrás y con la ilusión de un debutante en la Liga de Campeones, el que tuvo las dos ocasiones más claras en la primera media hora de juego.



En la primera, Du Queiroz remató alto desde el punto de penalti, tras un despeje blando de cabeza de Kounde. En la segunda, Lepinjica estrelló otro remate en el larguero tras una salida de puños de Joan García.

Barcelona se impuso al Sabah en juego de la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League. Foto tomada del X de @FCBarcelona

Gordon disipó las dudas visitante en el minuto 31. Pokatilov no acertó a atajar un centro de Adeyemi, que hoy ocupó la plaza de Lamine Yamal en el extremo derecho, y el inglés marcó a placer con el meta del Sabah ya batido.

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En la jugada siguiente fue Fermín quien asistió a Gordon para el 0-2, pero el árbitro anuló el tanto por fuera de juego de Gabriel Jesus en el arranque de la jugada.

Hasta el 0-1, el Barça solo había inquietado a Pokatilov con tiros desviados desde la frontal del propio Gordon y Gabriel Jesus por partida doble. Y con un disparo envenenado de Pedri que obligó a volar al portero local hacia su palo izquierdo para evitar el gol.

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Pero con el viento ya a favor, el último cuarto de hora de la primera mitad fue de claro dominio de equipo azulgrana, que pudo irse con una ventaja mayor al descanso si un disparo de Adeyemi tras un tuya-mía con Kounde que le dejó solo ante Pokatilov hubiese encontrado puerta.

Gordon, que regresó a Azerbaiyán tras marcarle el curso pasado cuatro goles al Qarabag con el Newcastle, calcó el primer tanto visitante a los seis minutos de la reanudación.

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De nuevo la jugada la empezó Adeyemi, y de nuevo la pifia la protagonizó Pokatilov, que rechazó mal un tiro de Gabriel Jesus para que el británico hiciera el 0-2 a placer.

Pokatilov impidió el triplete de Gordon en la jugada siguiente, pero no el 0-3 dos minutos después, cuando Adeyemi remachó en el segundo palo un jugada personal de Balde, uno de los rehabilitados por Flick en esta noche europea.

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El cuarto llegó a la hora de juego a la salida de un córner cabeceado por Kounde y mal despejado otra vez por el meta del Sabah, que dejó el balón en línea de gol y Gabriel Jesus, desde el suelo, lo empujó tímidamente al fondo de la red.

Sabah vs. Barcelona Foto: AFP

El Sabah, cada vez más hundido en su área, parecía totalmente noqueado, pero Nwachukwu aprovechó un error defensivo de los azulgranas para habilitar al recién ingresado Mickels, que marcó el gol del honor de los azerís en el minuto 63 ante el enfado monumental de Flick, quien reclamó más tensión a sus hombres.

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Con el 1-4, el técnico alemán reemplazó a Balde, lesionado en un tobillo, por Cancelo, e hizo debutar al joven central del filial Álex Campos, que le dio el relevo a De Jong, pareja de Gerard Martín en el eje de la zaga por segundo partido consecutivo.

Mickels, en una contra, no acertó a rematar en un mano a mano con Joan García para hacer el segundo tanto local. Y Adeyemi estrelló un disparo en un palo en una acción personal y obligó a intervenir a Pokatilov en otro tiro colocado desde la frontal, pero el marcador ya no se movió.

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- Ficha técnica:

1 – Sabah: Pokatilov; Zedadka (Mutamillov, min. 76), Solvet, Erivaldo Almeida (Dashdamirov, min.76), Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Severina (Parris, min. 61), Du Queiroz (Isaev, min. 61), Nwachukwu y K. Aliyev (Mickels, min. 46).

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4 – Barcelona: Joan Garcia; Koundé, De Jong (Alex Campos, min. 64), Gerard Martín, Balde (Cancelo, min. 65); Pedri (Dani Olmo, min.46), Gavi (Fariñas, min. 86); Adeyemi, Fermín, Gordon (Raphinha, min. 76); y Gabriel Jesus.

Goles: 0-1, min. 31: Gordon. 0-2, min. 51: Gordon.0-3, min. 55: Adeyemi. 0-4, min.60: Gabriel Jesus. 1-4, min. 63: Mickels.

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Árbitro: Nicholas Walsh (SCO). Mostró cartulina amarilla a Lepinjica (min. 69).

Incidencias: Asistieron al encuentro unos 60.000 espectadores en partido de la quinta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico de Bakú.