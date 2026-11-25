Luis Javier Suárez se reinvindicó en el partido que Sporting Lisboa recibió este miércoles al Manchester United, en duelo correspondiente a la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League y que se efectuó en la cancha del José Alvalade.

Y es que luego de haber errado en una jugada previa desde el punto blanco del penalti, el delantero samario tomó la pelota con confianza en un nuevo cobro desde los doce metros. Esta vez, Suárez Charris definió con pierna diestra, esquinado al poste diestro, y por más que el golero de los 'diablos rojos' fue a ese mismo palo, el disparo iba con una buena colocación. El 1-0 se subió al marcador para los 'leones' en 33 minutos.

Publicidad

Vea acá el gol de Luis Javier Suárez en Sporting Lisboa vs. Manchester United por la Champions League:

Publicidad