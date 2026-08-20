Jugador que fue campeón en el fútbol colombiano confesó ser ludopata; "lo perdí todo"

Jonathan Gómez fue un volante de creación de buena técnica, dinámica de juego y llegada a gol que defendió los colores de Deportivo Pasto y Santa Fe, con el que salió campeón en 2016. Además de jugar en nuestro país, lo hizo en ligas como la de Brasil, España, Arabia Saudita y en clubes argentinos como Arsenal de Sarandí, Banfield, Rosario Central y Atlético Tucumán, entre otros. Su último equipo fue Racing de Avellaneda, en 2024.

Pero más allá de esa extensa carrera, el nacido en Capitán Bermúdez y de 36 años volvió a ser noticia por una confesión de un problema personal que lo agobió y lo llevó a un hueco. “Perdí todo. Yo hoy perdí todo. Yo estoy en un proceso con mi familia en la cual está casi destrozada, tengo un proceso en el cual no sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta”, contó el exjugador de los 'cardenales', en una entrevista con 'Radiopolis'.

“Eso es algo que te distrae, no solamente en tu trabajo, sino en el día a día, te cambia el humor, te cambia tu personalidad. Hay momentos que ahora me siento a hablar con amigos que hoy los estoy recuperando y me decían: ‘Che, Jony, vos no estabas’. Y yo no me daba cuenta o me escondía. No quería ir o no hacía cosas. Lo mismo mi mujer. Mi mujer me decía: ‘Jony, ¿qué te pasa?’. Me irritaba todo el tiempo, porque te lleva a eso”, agregó el argentino, al retratar los cambios que experimentó por ese vicio.

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Gómez también contó las consecuencias que ha tenido que afrontar por ese tema, que comenzó como algo causal, pero que después se le salió de las manos. “Perder a mi familia. Ahora cuando voy a ver a mis nenes y mis nenes lloran y me dicen: ‘¿Por qué papá se va?’. Eso fue lo más doloroso”, complementó.



El medio 'Doce TV' informó además en una nota de este jueves que "tres meses atrás, el jugador denunció que fue obligado a firmar cuatro pagarés en una escribanía por una deuda de 505 mil dólares que, según afirmó, surgió tras operar en una plataforma clandestina de casinos online".

Santa Fe Omar Pérez y Jonathan Gómez AFP