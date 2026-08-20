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Gol Caracol  / ¿En qué equipo va a jugar Ronaldinho?; Regresa al fútbol a los 46 años e Italia lo espera

¿En qué equipo va a jugar Ronaldinho?; Regresa al fútbol a los 46 años e Italia lo espera

El astro brasileño, Ronaldinho, genera una gran expectativa mediática al aterrizar en suelo europeo para su regreso al fútbol italiano, esta vez para su incorporación con un club de la Serie C.

Por: EFE
Actualizado: 20 de ago, 2026
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Ronaldinho
Ronaldinho
AFP

Ronaldinho Gaúcho aterrizó este jueves en Emilia-Romaña (Italia) para asistir a su presentación como nuevo jugador del Ravenna, equipo de la Serie C por el que fichó como estrategia comercial del club italiano y con el que se prevé que dispute al menos un partido oficial.

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El astro brasileño, que anunció el pasado mes de junio su regreso al fútbol profesional a los 46 años de la mano de este equipo del norte de Italia, aterrizó en el aeropuerto de Forlì para ser presentado en los actos organizados por el conjunto ravenés con motivo de la nueva temporada.

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El club, en sus redes sociales, difundió imágenes de 'Dinho' a su llegada a Italia, en las que se muestra a la leyenda del fútbol realizando su mítico gesto, conocido como 'shaka', en el que levanta el pulgar y el meñique mientras dobla los otros dedos hacia la palma.

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El ganador del Balón de Oro y campeón del mundo con la Canarinha llegó a la región emilianorromañola en un vuelo procedente de Milán, equipo en el que jugó dos temporadas y media, donde se vio con el croata Luka Modric, tal y como mostró el propio brasileño en sus redes.

Ronaldinho mantiene una gran relación con el presidente, Ignazio Cipriani, empresario italiano perteneciente a la familia propietaria del grupo de restauración Cipriani, que adquirió el Ravenna en 2024 como proyecto personal y de arraigo con su ciudad natal con el objetivo de hacerlo crecer.

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La operación con el histórico jugador tiene una clara vocación internacional y de expansión de marca, y se apoya en socios como Black Duck y en acuerdos comerciales como el firmado con Nike.

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Está previsto que el astro dispute un partido oficial con el equipo de la tercera categoría italiana, aunque el club todavía no desveló cuándo podría producirse su debut.

En la presentación oficial del jugador hace casi dos meses, celebrada en Miami (Estados Unidos), Ronaldinho insistió en que su motivación principal sigue siendo la felicidad que le produce el balón.

"El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!", dijo entonces.

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