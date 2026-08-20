Qué pasó con Daniel Torres; hay parte médico oficial, tras choque en Santa Fe vs River Plate

Tras la preocupación que hubo con la salud de Daniel Torres, tras el duro choque con el joven arquero Weimar Asprilla durante el partido de Santa Fe y River Plate, por Copa Sudamericana 2026, este jueves hubo pronunciamiento por parte del club y se presentó tranquilidad frente a lo sucedido en la cancha de El Campín.

El mediocampista del registro del equipo 'cardenal' tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta una clínica, luego del compromiso en el escenario, para estar en observación y realizarle exámenes con el fin de definir las lesiones que podría haber sufrido en la impactante acción, que se dio en los minutos finales del compromiso.

El nacido en Caquezá, en Cundinamarca, salió del campo diciéndole a Hugo Rodallega que se sentía mareado y con visibles muestras de dolor, hecho que también inquietó a los hinchas en las tribunas.

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¿Qué le pasó a Daniel Torres?

Según informó Independiente Santa Fe en las últimas horas, el experimentado futbolista "presentó una conmoción cerebral, con evolución favorable posterior al trauma", y detallaron que "los exámenes médicos y neurológicos reportaron normalidad".

Eso sí, en el club 'cardenal' aclararon que "actualmente se encuentra bajo observación clínica y según evaluación por neurología será dado de alta en las siguientes horas", por lo que no fue nada de gravedad, más allá del duro choque sufrido en una disputa de juego aéreo, en la que se chocó con su compañero, Weimar Asprilla.

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¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe?

Por la Liga BetPlay 2026-II el equipo ‘cardenal’ recibirá este sábado 22 de agosto al América de Cali, a las 6:10 p.m. por la fecha 6 del campeonato del fútbol colombiano, en lo que será el partido más atractivo de la jornada sabatina.

Después de ese duro encuentro, el Santa Fe, dirigido por el técnico uruguayo Pablo Repetto viajará a Buenos Aires, Argentina, para el duelo de vuelta de los octavos de final en el estadio Más Monumental, que está programado para el miércoles 26 de agosto, a las 7:30 p.m. (hora colombiana).