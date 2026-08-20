Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia, tras el Mundial 2026; sede, fecha y dónde ver EN VIVO

Vuelve la acción para la Selección Colombia luego de participar en el Mundial 2026. La FCF no se puso con más rodeos y confirmó lo que era un secreto a voces en cuanto a los partidos preparatorios, en este nuevo camino hacia la próxima Copa América y la Copa del Mundo.

Por eso, informaron que esos encuentros "se llevarán a cabo entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026", y se oficializó que los rivales serán "México, Paraguay y Perú".

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

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En el cominicado de la FCF, detallaron que "iniciará su camino frente a la Selección de México el próximo 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, con horario aún por establecer", y de hecho dieron la información para comprar las boletas, que estarán "habilitadas desde el miércoles 5 de agosto a través de la plataforma SomosLocales".



Después, la Selección Colombia dirigida por el DT argentuno Néstor Lorenzo se enfrentará a "Paraguay, el 2 de octubre, a las 7:00 p.m. (hora de COL) en el Ports Illustrated Stadium de la ciudad de New Jersey", y en cuanto a los tiquetes para dicho encuentro detallaron que será por "medio del sistema Ticketmaster".

Y para terminar, la FCF señaló que "el martes 6 de octubre, la Selección se medirá ante Perú en el nuevo estadio del Inter de Miami a las 6:45 p.m. (hora de COL)", que es la sede en la que más podría haber presencia de los hinchas de nuestro país, aunque especialmente en todo territorio estadounidense siempre se dan cita para apoyar a la 'tricolor', como en el reciente Mundial 2026.

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El partido más reciente de Colombia fue el de octavos de final de la Copa del Mundo, contra Suiza, en el que empató 0-0 y luego en penaltis terminó cayendo y despidiéndose del certamen orbital, del que se fue invicto, tras tres victorias (Uzbekistán, República Democrática del Congo y Ghana), y dos empates, uno frente a los suizos, y otro contra la Portugal, de Cristiano Ronaldo.

La convocatoria para estos partidos de la Selección se daría a mediados de septiembre, y se espera algunas sorpresas o novedades del técnico Néstor Lorenzo, para comenzar un proceso de recambio para buscar el cupo al Mundial del 2030, que se llevará a cabo en Portugal, España, Marruecos, y algunos duelos en Sudamérica.