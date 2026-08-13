DT de Benfica dice lo que espera de Jhon Durán, tras eliminatoria contra Hearts en Europa League

Jhon Durán estuvo los 90 minutos en lo que fue el empate a un gol del Benfica frente al Hearts de Escocia, por la vuelta de la tercera ronda de clasificación en la Europa League. El delantero colombiano estuvo activo en el frente de ataque de las 'águilas', teniendo dos opciones claras a portería; le faltó en ambas ser más certero.

Lo cierto, es que luego del encuentro en el Estadio Tynecastle, en la ciudad de Edimburgo, el entrenador de las 'águilas', Marco Silva, generó un balance de lo que fue el juego de este jueves y de la serie en general, misma que quedó a favor de los portugueses por 2-7. A su vez, tuvo palabras para el rendimiento del exZenit de Rusia y Fenerbahçe de Turquía, habló de lo que espera del atacante antioqueño.

"Durán necesita crecer con los demás, comprender nuestra dinámica. Es bueno con el balón, y sin él entenderá lo que queremos. Necesita minutos, no solo en los entrenamientos, sino también en la competición. El objetivo era darle 90 minutos en el campo para que pudiera desarrollarse físicamente y no solo eso", indicó el timonel de Benfica en rueda de prensa y que replica el diario 'A Bola' en su página web.

Jhon Durán, colombiano del Benfica. Getty Images.

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Otras declaraciones del DT del Benfica:

- El análisis del partido frente al Hearts:

"En cuanto al partido, misión cumplida, ese era el objetivo y lo demostramos en la primera parte. En la segunda no lo conseguimos, no empezamos como queríamos, ya hemos hablado de eso, de los inicios en las segundas partes. Pero, con siete cambios en el equipo, quedó demostrado que algunos jugadores aún no pueden jugar 90 minutos. La presión no fue tan buena. Hubo muchas situaciones esta noche con las que queríamos experimentar; la defensa probablemente no vuelva a jugar este partido, pero era importante ver a los jugadores en competición. Queríamos ganar, pero algunos aspectos eran previsibles".

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La titularidad de Samuel Soares en el pórtico del Benfica...

"Yo pongo a jugar a los jugadores porque es lo que decido. El portero necesita continuidad, pero también el defensa central, y yo tomo las decisiones que creo correctas y doy las explicaciones que creo correctas", dijo Silva visiblemente irritado.

¿Cuándo vuelve a jugar el Benfica?

El calendario del fútbol portugués indica que será el lunes 17 de agosto frente a Casa Pia, en condición de visitante. Dicho duelo tiene un horario establecido para Colombia de las 2:15 de la tarde.