RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Yaser Asprilla tendría nuevo compañero en el Girona: multicampeón y figura del Barcelona

Yaser Asprilla tendría nuevo compañero en el Girona: multicampeón y figura del Barcelona

Girona quiere seguir remontando posiciones en la Liga de España y por eso busca fichar a un de los jugadores más importantes del Barcelona en el último tiempo.

Por: EFE
Actualizado: 19 de ene, 2026
Barcelona - 2026.
Barcelona - 2026.
Getty Images.

