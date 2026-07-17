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La dura confesión del 'Dibu' Martínez; "todos los especialistas me decían que no podía jugar"

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano 'Dibu' Martínez, habló de la fractura en uno dedo que sufrió antes del Mundial 2026, y que decidió no operarse. "Me duelo todos los días", agregó.

Por: EFE
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero de la Selección Argentina.
Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero de la Selección Argentina.
Foto: AFP

Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero de la Selección Argentina, declaró que “todos los especialistas” de lesiones de “mano” a los que consultó, debido a una fractura en el dedo sufrida antes del Mundial, le dijeron que “no podía jugar” si no se operaba, algo que no hizo para poder disputar el torneo en el que el domingo 19 de julio se enfrentará a España en la final.

El arquero argentino se rompió el dedo en la final de la Europa League contra el Friburgo y temió por su participación en el Mundial 2026. Entonces, según contó, recibió la llamada del técnico que le dijo "te quiero en mi equipo, estés como estés".

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“Me duele todos los días. Lo sabía. Evité la operación. Todos los especialistas de mano que consulté de Estados Unidos e Inglaterra me decían que no podía jugar y me tenía que operar”, desveló en la rueda de prensa oficial previa a la final.

“Se te llena la cabeza de preguntas. Me tiraba con una mano, parecía un manco. Durante la fase de grupos no pude entrenar con el grupo, y me afectó porque soy un jugador que le gusta estar ahí. Ya a partir de octavos y cuartos entrené normal y me siento mucho mejor”, completó.

El 'Dibu' Martínez sufrió molestias en la gran final de la Europa League, contra Friburgo.
El 'Dibu' Martínez sufrió molestias en la gran final de la Europa League, contra Friburgo.
Foto: AFP.

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Ante la final contra España recomienda disfrutar del momento. "A veces lloro solo, por todo lo que hemos conseguido. Quiero disfrutar del momento, porque uno como futbolista profesional, no se da cuenta y el mensaje es prepararnos con alegría, porque vamos a recordarlo toda la vida", dijo.

"Nunca quise ser protagónico. No me importa tener un trofeo de mejor jugador. Me importa que el entrenador confíe en mí. Al final, quiero que mis compañeros sean las figuras", agregó

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De España, por último, indicó: "Es una gran selección. Conozco a muchos compañeros de la Premier y la liga la sigo mucho con Pau Torres. Tienen un gran entrenador que conoce muy bien al nuestro, trabajan mucho por el equipo, por algo llegaron a la final. Ojalá sea un partido para el espectador".

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