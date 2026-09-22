Alerta con James Rodríguez, a horas de Nacional vs. Millonarios; "veremos qué decisión se toma"

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional generó que, día a día, sea uno de los centros de atención en el fútbol colombiano. Por eso, siempre que habla Lucas González, que es el entrenador del conjunto 'verdolaga', es normal que se le pregunte por el mediocampista cucuteño, de 35 años. Prueba de ello fue lo ocurrido este martes 22 de septiembre, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Teniendo en cuenta que el próximo jueves 24 de septiembre, a las 7:30 de la noche (hora de Colombia) y en el estadio Atanasio Girardot, se jugará uno de los clásicos más grandes e importantes del país (Nacional vs. Millonarios), le consultaron al estratega sobre si James Rodríguez estaría desde el inicio o, nuevamente, arrancará en el banco de suplentes. Dicho juego es válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.

Al respecto, Lucas González fue claro y dejó noticia que llamó la atención, ya que informó que el volante no se encuentra en óptimas condiciones de salud. "No sé, alguna duda tengo todavía con James para el jueves contra Millonarios. Él se encuentra incómodo desde el punto de vista de salud, no sé si será un virus, pero en el entrenamiento de este martes no ha estado ciento por ciento", afirmó de entrada.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido de Atlético Nacional por la Liga BetPlay II-2026 AFP

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"Hablé con él y me dijo que se encuentra bien. Sin embargo, veremos qué decisión se toma y eso se hará mañana (miércoles). Si se encuentra bien, seguramente estará desde el inicio", sentenció el director técnico, cuando se le indagó por la actualidad del número '23' de los 'verdolagas', después de haber actuado durante el segundo tiempo en la derrota 2-0 frente a Llaneros, en Villavicencio.



Desde su llegada al club antioqueño, James Rodríguez ha disputado un total de 76 minutos, repartidos en dos compromisos por Liga BetPlay II-2026. Cabe aclarar que en ambos, el talentoso y experimentado mediocampista empezó como suplente. Su anhelado debut fue en la victoria 2-3 sobre Internacional de Bogotá, en El Campín, donde dio una asistencia para el gol del triunfo al último minuto.