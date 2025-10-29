Con Yerson Mosquera como titular, Wolves sumó otro revés; cayó 4-3 con Chelsea

La unidad B del Chelsea, con un once repleto de suplentes, se impuso este miércoles en los octavos de final de la Carabao Cup al Wolverhampton (3-4), que vive en una profunda crisis al ser colista de la Premier League con solo 2 puntos en nueve jornadas y con los rumores de una posible venta del club.

El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, dio descanso a multitud de estrellas como Marc Cucurella, Robert Sánchez, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, João Pedro y Pedro Neto y vio como su equipo dominó en la primera mitad.

No se habían cumplido los cinco minutos cuando una mala entrega atrás del delantero Tolu Arokodare fue aprovechada por el brasileño Andrey Santos, que tras recibir el balón de Jamie Gittens, batió al portero con un disparo desde fuera del área.

Publicidad

Apenas diez minutos después, una jugada combinativa donde participó hasta el portero Filip Jorgensen, ex del Villarreal y del Mallorca, terminó con el argentino Facundo Buonanotte abriendo a banda izquierda para Gittens, que con una bicicleta se deshizo de su par y puso un pase de la muerte que aprovechó Tyrique George para aumentar la ventaja.

El Wolves no supo reaccionar, y antes del descanso, un error en la salida de balón del español Fer López, ex del Celta, fue aprovechada por Andrey Santos, que cedió a su compatriota Estêvão para que con una sutil vaselina pusiera el tercero en el marcador.

Publicidad

En la segunda parte los locales se estiraron en busca del gol, y tras un error de Buonanotte, Hwang Hee-Chan filtró un pase para Arokodare que superó al guardameta y recortó distancias.

Wolves eliminado de la Copa de la Liga @wolves/Instagram

El Wolves se lo empezó a creer gozando de buenas oportunidades hasta que en un saque de banda y varias prolongaciones en el área, David Wolfe recibió escorado y con un disparo potente venció a Jorgensen para meterse de lleno en el duelo a falta de 17 para final.

En los minutos finales, el Chelsea tiró de veteranía al contar en el campo con alguna de sus estrellas como Cucurella, Enzo y Pedro Neto, además de Liam Delap, que volvía a contar con minutos tras superar una lesión que le ha tenido apartado durante dos meses, pero fue expulsado por doble amarilla cuando llevaba 26 minutos en el campo.

Publicidad

Antes del pitido final, un zapatazo de Gittens, que terminó el partido con un gol y dos asistencias, volvió a aumentar la ventaja para los 'blues', pero dos minutos más tarde los locales volvieron a recortar distancias por medio de Wolfe, que firmó un doblete.

Los de Enzo Maresca se clasifican para cuartos de final de la Carabao Cup, competición que la entidad no gana desde la temporada 2014/2015, con José Mourinho como entrenador.