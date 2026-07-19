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Gol Caracol  / Cómo quedó el palmarés de los mundiales de fútbol y con cuántos títulos se quedó la Selección España

Cómo quedó el palmarés de los mundiales de fútbol y con cuántos títulos se quedó la Selección España

Con España como campeona del Mundial 2026, en Gol Caracol repasamos cómo quedó el palmarés de la Copa del Mundo. Revise cuántos títulos suma cada selección.

Por: EFE
Actualizado: 19 de jul, 2026
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España vs Argentina, Mundial 2026
España vs Argentina, Mundial 2026
AFP

España conquistó este domingo su segunda estrella mundialista al imponerse a Argentina por 1-0 en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, y se convirtió en la nueva campeona del mundo, sucediendo a la Albiceleste en un palmarés que sigue encabezado por Brasil, con cinco títulos.

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Resultados de las finales disputadas:

1930: Uruguay ganó a Argentina 4-2 (en Uruguay)
1934: Italia a Checoslovaquia 2-1 en la prórroga (en Italia)
1938: Italia a Hungría 4-2 (en Francia)
1950: Uruguay a Brasil 2-1* (en Brasil)
1954: Alemania a Hungría 3-2 (en Suiza)
1958: Brasil a Suecia 5-2 (en Suecia)
1962: Brasil a Checoslovaquia 3-1 (en Chile)
1966: Inglaterra a Alemania Federal 4-2 en la prórroga (en Inglaterra)
1970: Brasil a Italia 4-1 (en México)
1974: Alemania Federal a Países Bajos 2-1 (en Alemania Federal)
1978: Argentina a Países Bajos 3-1 en la prórroga (en Argentina)
1982: Italia a Alemania 3-1 (en España)
1986: Argentina a Alemania Federal 3-2 (en México)
1990: Alemania Federal a Argentina 1-0 (en Italia)
1994: Brasil a Italia 0-0, 3-2 en penales (en Estados Unidos)
1998: Francia a Brasil 3-0 (en Francia)
2002: Brasil a Alemania 2-0 (en Corea del Sur y Japón)
2006: Italia a Francia 1-1, 5-3 en penales (en Alemania)
2010: España a Países Bajos 1-0 en la prórroga (en Sudáfrica)
2014: Alemania a Argentina 1-0 en la prórroga (en Brasil)
2018: Francia a Croacia 4-2 (en Rusia)
2022: Argentina a Francia 3-3, 4-2 en penales (en Catar)
2026: España a Argentina 1-0 en la prórroga (en Norteamérica)

Ferrán Torres con España
Ferrán Torres con España
AFP

En 1950 el torneo se decidió por un grupo de cuatro pero Uruguay se impuso al ganar el último partido, equivalente a una final.

Palmarés del Mundial de fútbol:

5 títulos:
Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

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4 títulos:
Alemania (1954, 1974, 1990, 2014
Italia (1934, 1938, 1982, 2006)

3 títulos:
Argentina (1978, 1986, 2022)

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2 títulos:
Uruguay (1930, 1950)
Francia (1998, 2018)
España (2010, 2026)

1 título:
Inglaterra (1966)

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