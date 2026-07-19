La Selección España ganó el Mundial 2026; 1-0 sobre Argentina y puso a sufrir a Lionel Messi

La Selección España se coronó como campeón del Mundial 2026 este domingo en el estadio de Nueva Jersey al superar por un marcador 1-0 a Argentina, que se quedó con diez hombres en el segundo tiempo por la expulsión de Enzo Fernández. El único gol del compromiso fue obra de Ferran Torres, quien dijo presente al minuto 106 y puso a festejar a sus compatriotas en las tribunas del escenario deportivo y también a todo un país que estaba pendiente del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

La 'roja' sumó así su segundo campeonato orbital, ya que la primera había sido en Sudáfrica 2010.

Los españoles fueron los encargados de llevar el peso del partido, tuvieron el control del balón y siempre atacaron, mientras que los argentinos tuvieron al arquero Emiliano 'Dibu' Martínez como el hombre más destacado. En la finalísima, el astro Lionel Messi no apareció, ni pudo desequilibrar en el frente de ataque.

Nico Williams gol España vs Argentina - Foto: AFP