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Gol Caracol  / Francisco Chaverra puso a celebrar a todos en el Atanasio; vea acá su gol a Estudiantes de la Plata

Francisco Chaverra puso a celebrar a todos en el Atanasio; vea acá su gol a Estudiantes de la Plata

El talentoso jugador del Medellín definió de primera con su pierna izquierda para vencer al arquero del 'pincha', Fernando Muslera. ¡Vea acá el VIDEO del gol en Copa Libertadores!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Francisco Chaverra en Medellín vs. Estudiantes de la Plata.
Francisco Chaverra en Medellín vs. Estudiantes de la Plata.
AFP

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