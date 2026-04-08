Francisco Chaverra puso a celebrar a todos en el Atanasio; vea acá su gol a Estudiantes de la Plata

Francisco Chaverra logró anotar para el Medellín y darle el empate parcial contra Estudiantes de la Plata, en su debut en la Copa Libertadores, este miércoles.

El talentoso jugador del DIM definió de primera con su pierna izquierda para vencer al arquero del 'pincha', Fernando Muslera, tras la ejecución de un tiro de esquina por parte de Daniel Cataño. El 1-1 se subió en el marcador, al minuto 64.

Vea acá el gol de Francisco Chaverra en Medellín vs. Estudiantes de la Plata en Copa Libertadores: