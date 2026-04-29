La Selección Colombia femenina Sub-17 tendrá este jueves 30 de abril su tercera salida en el Sudamericano de la categoría, que se juega en tierras paraguayas. Las dirigidas por Carlos Paniagua no han logrado sumar de a tres en el certamen de la Conmebol, por los que los puntos frente a Bolivia son más que rentables para seguir con el sueño de clasificación al Mundial.

Este duelo por el Grupo A lo podrá seguir EN VIVO por TV por la señal de Gol Caracol HD2, en la Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión, y por este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia femenina en el Sudamericano Sub-17.

La Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano en Paraguay. Conmebol

Hay que indicar que la 'tricolor' juvenil ha tenido dos compromisos en el campeonato en Paraguay. En su debut empató a un gol frente a Argentina, en partido que se llevó a cabo en el estadio Defensores del Chaco, mientras que en su segundo duelo contra Chile no pasó del 0-0 en el estadio Ameliano, en Villeta. Además, que en la primera fecha, las de Paniagua tuvieron descanso.



Por lo tanto, que contra Bolivia el juego de este jueves se hace importante lograr el triunfo para escalar posiciones en la tabla del Grupo A, pues recordemos que a la siguiente fase, que es la final, clasifican las tres primeras selecciones de cada grupo y las cuatro mejores son las que lograrán el cupo al Mundial 2026 que se efectuará en Marruecos.



Colombia femenina Sub-17 vs. Bolivia: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Sudamericano

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Así las cosas, este juego por la cuarta jornada del Grupo A del campeonato Sudamericano femenino Sub-17 entre colombianas y bolivianas está pactado para este jueves 30 de abril, en horario de las 3:00 de la tarde de nuestro país y se podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol HD2, en la Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión, y por este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, para que se programe y no se lo pierda.