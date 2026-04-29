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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "América de Cali no debe confiarse, pese a que Tigre lleva seis juegos sin ganar como local"
Exclusivo

"América de Cali no debe confiarse, pese a que Tigre lleva seis juegos sin ganar como local"

En Gol Caracol charlamos con un jugador colombiano que brilló con la camiseta de Tigre y que analizó el duelo contra América de Cali por la Copa Sudamericana 2026.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Tigre vs. América de Cali - Copa Sudamericana 2026.
Tigre vs. América de Cali - Copa Sudamericana 2026.
Getty Images - IA.

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