"América de Cali no debe confiarse, pese a que Tigre lleva seis juegos sin ganar como local"

América de Cali tendrá su tercera la salida en la Copa Sudamericana 2026 y será visitando a Tigre, de Argentina. Los 'escarlatas' son líderes del grupo A gracias al empate 1-1 con Macará, en Ecuador, y vencer 2-1 a Alianza Atlético, en el Pascual Guerrero. El conjunto 'felino' pinta como el rival a superar para quedarse con la primera plaza de la zona y por eso un buen resultado como visitante puede marcar las diferencias.

Por eso, en Gol Caracol charlamos con Sebastián Rincón, exfutbolista e hijo del histórico Freddy Rincón (QEPD), quién marcó 12 goles y 11 asistencias en 83 partidos con el club argentino. El otrora extremo, actualmente con 32 años, reveló detalles de 'El matador' y la clave para que los dirigidos por David González tengan buena presentación en el estadio José Dellagiovanna.

Sebastián Rincón en Tigre vs. River Plate - Liga de Argentina 2016-17. Gabriel Rossi/LatinContent via Getty Images

¿Qué lugar ocupa Tigre en el fútbol argentino?

"Es un equipo que ha ido de menos a más y ha crecido muchísimo. Si bien no es de los primeros nombres que se le vienen a la cabeza a la gente cuando se habla de Argentina, porque suelen pensar en Boca o River, Tigre siempre complica. Es un club que ha llegado a finales de Copa Sudamericana, que ha peleado constantemente y que clasifica a torneos internacionales. Por eso, es un rival fuerte y respetado en Argentina, que siempre lucha por meterse en los primeros lugares".

¿Cómo es el estilo de juego de Tigre?

"Tigre se caracteriza por la garra que imprime en cada partido. Si bien no tiene individualidades que marquen tanta diferencia, es un equipo en el que el esfuerzo, el sacrificio y el aliento de la hinchada hacen que de local sea muy difícil de vencer. Yo creo que esa es su principal virtud: la intensidad. Es un conjunto muy físico y el apoyo de su gente en casa se siente bastante".



¿Qué debe hacer América para vencer a Tigre en Argentina?

"América es un equipo que funciona muy bien y tiene grandes individualidades. Por ejemplo, el jugador que más me gusta es Josen Escobar. En Tigre pesa más lo colectivo. Además, sus dos delanteros son muy importantes; uno de ellos, el hijo del fallecido Miguel Ángel Russo, Ignacio, quien ha hecho muy bien las cosas. Aunque en este momento no atraviesan su mejor racha en el torneo y llevan un par de partidos sin ganar, son futbolistas peligrosos".

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Tigre registra seis partidos sin ganar de local en todos los torneos, ¿eso puede motivar al América?

"En el fútbol argentino nada está escrito. Los jugadores, la liga y las hinchadas hacen que todo sea muy incierto. Por ejemplo, puede que las estadísticas indiquen que Tigre está jugando mal o que no gana, y algunos equipos se relajan pensando que será fácil, pero terminan sorprendidos. A mí me pasó en Copa Sudamericana contra Huracán: ellos peleaban el descenso y nosotros, con Gustavo Alfaro como DT, pusimos un equipo alterno porque dábamos por hecho que les íbamos a ganar. Al final, Huracán nos venció en el global 5-1. Todo es impredecible. Nosotros no nos podemos relajar. Y no lo digo por un estereotipo, pero el jugador argentino tiene una mentalidad ganadora y nunca se sabe qué puede pasar. América, si bien hoy tiene mejor equipo, no puede confiarse jamás, porque Tigre de local puede dar muchas sorpresas".