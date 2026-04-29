En Arsenal, indignados por penalti no cobrado contra Atlético de Madrid; "es inaceptable"

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, señaló, sobre el penalti de Hancko sobre Eze, que hubiera significado el 1-2, pero que fue rectificado por el árbitro después de visionarlo en el monitor del VAR que "es inaceptable que no se haya pitado" y que es una acción que "claramente" marcó el partido.

"Es verdad que comenzamos mal la segunda parte y estamos decepcionados por el penalti marcado por Julián, pero con lo que estoy muy enfadado es porque no nos hayan pitado ese penalti luego a Eze. Es una decisión y durante un tiempo el árbitro ha estado viendo el VAR y ha sido muy claro. Nos sentimos bastante mal".

La formación titular del Arsenal en la ida de la semifinal de la Champions League contra Atlético de Madrid. AFP

"Tenemos que aplicar las normas igual para todos. Hay que aceptar que el penalti de Julián es mano, como ayer (martes) en París. Esa mano en la Premier no es penalti, pero en la UEFA sí. Pero también hay que aplicar las normas en el penalti a Eze y es obvio que es penalti", dijo en rueda de prensa Arteta.



"Le dieron la vuelta a la decisión después de haberla visto 13 veces. Es increíble. Es una jugada que marcó el partido", añadió.

Publicidad

"Hemos invertido mucho en este partido y estas cosas no pueden pasar. Es el club el que tiene que decir lo que tiene que hacer, pero es algo que ha pasado ya y lo tenemos que aceptar".

"Estoy contento porque el Atlético es uno de los mejores del mundo. No hemos conseguido el resultado que queríamos, pero queda la segunda oportunidad con nuestra gente. En la segunda parte hay que hacer cosas mucho mejor. Aquí hay que sufrir. Han pasado los mejores equipos del mundo y algunos han salido goleados. El ambiente en este campo es espectacular. Es un placer jugar aquí".

Publicidad

"Meteremos toda la energía que tenemos en el partido ante el Fulham con la Premier en juego y en la vuelta contra el Atlético. Estamos acostumbrados a estos partidos".