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Gol Caracol  / En Arsenal, indignados por penalti no cobrado contra Atlético de Madrid; "es inaceptable"

En Arsenal, indignados por penalti no cobrado contra Atlético de Madrid; "es inaceptable"

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, analizó el partido por la ida de las semifinales de la Champions League contra Atlético, pero se centró en el penalti que no le cobraron a Eze.

Por: EFE
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Mikel Arteta, entrenador del Arsenal.
Mikel Arteta, entrenador del Arsenal.
AFP

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