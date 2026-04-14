Cómo quedó la tabla del grupo B de Copa Libertadores tras el Nacional de Montevideo 3- Tolima 1

Con goles de Maximiliano Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López, Nacional de Uruguay dio buena cuenta del Deportes Tolima, al que venció este martes por 3-1, en compromiso de la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores de América 2026. El descuento del equipo vinotinto y oro llegó por intermedio de Brayan Rovira, quien anotó un golazo de tiro libre.

De esa forma, el conjunto que dirige Lucas González se quedó con un solitario punto, como quiera que la semana anterior había igualado en Ibagué con Universitario de Deportes, de Perú.

El equipo uruguayo, de su lado, acumuló 4 unidades y se ubica en la primera posición de la zona, a la espera de lo que suceda en el duelo entre la U y Coquimbo Unido, que se jugará a las 9 de la noche de este martes.



Tabla de posiciones Grupo B de Copa Libertadores

1. Nacional de Uruguay, 4 puntos

2. Universitario, 1 punto

3. Coquimbo Unido, 1 punto

4. Deportes Tolima, 1 punto

Jugadores de Tolima festejando triunfo en Copa Libertadores. Foto: X de Tolima.

Cabe indicar que para el Tolima lo que vienen son dos duelos de la Liga Betplay I 2026, frente a Deportivo Pereira, 18 de abril a las 6:10 de la tarde, y contra Millonarios, el 23 de abril a las 8 de la noche. Por la Libertadores, el 28 de este mismo mes, el cuadro 'pijao' recibirá a Coquimbo Unido, en el estadio Murillo Toro.

