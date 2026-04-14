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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla del grupo B de Copa Libertadores tras el Nacional de Montevideo 3- Tolima 1

Cómo quedó la tabla del grupo B de Copa Libertadores tras el Nacional de Montevideo 3- Tolima 1

Deportes Tolima visitó este martes al histórico equipo uruguayo y no logró sacar un resultado positivo, en su segunda salida en el torneo que organiza la Conmebol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Nacional vs Tolima Copa Libertadores
Nacional vs Tolima en la Copa Libertadores - Foto:
AFP

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