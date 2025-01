Compañero de Luis Díaz es tentado por Al Hilal: sería el reemplazo de Neymar

Hace pocas horas volvió a sonar el rumor del interés del Al Hilal de la Saudí Pro League en la máxima figura del Liverpool de Luis Díaz , el egipcio Mohamed Salah , quien termina su vínculo contractual con el equipo rojo de Merseyside con el final de la temporada, por lo que a seis meses de finalizar su contrato ya está en total libertad de negociar con cualquier equipo.

Según indican diferentes medios internacionales, como el reconocido diario francés 'L'Équipe', el Al Hilal de Arabia ya habría mostrado interés en el pasado por el egipcio de 32 años, y volvería a ofrecerle ocupar el puesto de estrella en su escuadra, sobre todo cuando según afirman periodistas cercanos al club, la salida del brasileño Neymar Junior es inminente, despejando un cupo de extranjero, que buscarían ocupar con el jugador más importante del Liverpool esta temporada.

De igual manera, el periódico inglés 'The Sun' afirmó que el interés del Al Hilal no se queda solo en palabras y habrían puesto sobre la mesa un contrato más que lucrativo a nivel económico para el africano, que hace semanas avisó que esta sería su última campaña con el Liverpool, por lo que en caso de esperar hasta final de temporada y no renovar con el equipo, saldría en condición libre a cualquier equipo que quiera hacerse con sus servicios, algo insólito con un jugador de su calibre. El periódico afirma que le habrían planteado un contrato de 77 millones por dos temporadas, sumándole bonos por su fichaje.

Una situación que incrementó los rumores de la llegada del egipcio a la Saudí Pro League fue la publicación de una de las figuras deportivas más influyentes de Arabia, Turki Al Alshikh, en su cuenta oficial de Facebook, donde compartió una edición de Mohamed Salah con la camiseta del Al Hilal, acompañado de unos emojis que daban a entender que algo estaba en camino.

Pantallazo del Facebook de Turki Al Alshikh. Pantallazo del Facebook de Turki Al Alshikh.

Publicidad

En lo que va de temporada, el Liverpool ocupa el primer puesto en la Premier League, superando por cuatro unidades al Arsenal del español Mikel Arteta, su perseguidor en la liga inglesa; en la renovada Liga de Campeones, los 'reds' también son líderes del actual formato, siendo el único club invicto, con puntaje perfecto. Gran parte del éxito de la escuadra roja es debido al buen rendimiento del egipcio, quien ha tenido una temporada para enmarcar, anotando en 21 oportunidades y entregando 17 asistencias en tan solo 29 partidos, por lo que su salida significaría una baja importante para los dirigidos por el neerlandés Arne Slot, que tendría rápidamente que buscarle un reemplazo al 'faraón'.