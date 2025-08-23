Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal sufrió un 'duro revés' en la Vuelta a España: INEOS Grenadiers lo confirmó

Egan Bernal sufrió un 'duro revés' en la Vuelta a España: INEOS Grenadiers lo confirmó

Cuando todo parecía estar listo, en el inicio de la última grande de la temporada, el equipo británico dio a conocer una noticia que podría impactar a Egan Bernal.

Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers, es uno de los colombianos en Vuelta a España 2025
Twitter de INEOS Grenadiers
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: agosto 23, 2025 08:41 a. m.