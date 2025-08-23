Egan Bernal sufrió un 'duro revés' en la Vuelta a España: INEOS Grenadiers lo confirmó

El colombiano Egan Bernal es el encargado de llevar los galones de líder en el INEOS Grenadiers en la Vuelta a España, que comenzó este sábado 23 de agosto en Turín, prueba que el ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro 2021 afronta "con motivación y confianza" para alcanzar un buen puesto en la general.

Bernal (Zipaquirá, 28 años), campeón nacional en ruta y crono, disfrutó en la salida de Italia, país donde empezó a competir como profesional en 2016, y luego en las carreteras españolas, donde siempre se vive un ritmo elevado.

"Estoy deseando liderar al INEOS en la Vuelta de este año. Es una carrera que siempre ofrece un ritmo agresivo e impredecible, y eso es lo que disfruto. Mi preparación ha sido buena, y con el equipo que traemos, con una mezcla de ganadores de grandes vueltas y corredores con ganas de demostrar su valía, podemos tener confianza", indicó.

Egan Bernal fue elegido como líder del INEOS Grenadiers en la Vuelta a España 2025 Twitter del INEOS Grenadiers

Para el ganador del Giro de 2021, empezar en Italia le dio "una motivación extra después de tantos momentos especiales corriendo allí". La Vuelta comenzó por primera vez en Italia, con Turín albergando la etapa inaugural antes de que la carrera avance durante tres exigentes semanas y concluya con el tradicional final en Madrid.

INEOS seleccionó un equipo versátil y potente, con Filippo Ganna, Lucas Hamilton, Bob Jungels, Michal Kwiatkowski, Víctor Langellotti, Brandon Rivera y Magnus Sheffield. Sin embargo, se presentó un cambio de última hora y así lo dio a conocer la escuadra británica en un comunicado oficial emitido en sus redes sociales.

A late change to our #LaVuelta25 line-up as @benjeturner will join the team on the start line in Piemonte.



Unfortunately, Lucas Hamilton is unwell and won’t be able to race - we’re wishing him a full and speedy recovery 👊 pic.twitter.com/0KqwE39i0O — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 22, 2025

"Un cambio de último momento en nuestra alineación para la Vuelta a España 2025, ya que Benjamin Turner se unió al equipo en la línea de salida en Piemonte. Lamentablemente, Lucas Hamilton no se encuentra bien y no podrá competir. Le deseamos una pronta y completa recuperación", escribieron en su cuenta de 'X'.