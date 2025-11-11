Síguenos en::
Conmoción en Brasil; exmundialista hospitalizado de urgencia por problemas cardíacos

Conmoción en Brasil; exmundialista hospitalizado de urgencia por problemas cardíacos

El jugador, de 34 años, campeón con la ‘canarinha’ en el Mundial Sub-20 realizado en Colombia en 2011, se encuentra bajo observación médica luego de sufrir un desmayo mientras hacía ejercicio.

Por: EFE
Actualizado: 11 de nov, 2025
Oscar dos Santos, jugó el Mundial de 2014 con Brasil anotando dos goles.
