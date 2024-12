Copa Sudamericana: Junior vs. América, partidazo para primera fase; cruces definidos

La Copa Sudamericana tuvo su sorteo inicial en Luque, Paraguay, sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), donde se determinó que Junior de Barranquilla enfrentará al América de Cali y Once Caldas hará lo propio con Millonarios o Atlético Nacional.

Si Nacional es campeón de la Liga Betplay 2024-II, irá a Libertadores y Millonarios, a Sudamericana. Pero si el campeón es Deportes Tolima, los 'verdolagas' disputarán Sudamericana y los 'embajadores' quedarán en Libertadores.

Copa Sudamericana 2025, así quedó el sorteo

Primera fase

⦁ Colombia

- Junior de Barranquilla vs. América de Cali

- Once Caldas vs. Millonarios o Atlético Nacional

⦁ Bolivia

- Universitario vs. Bolivia 3

- Bolivia 2 vs. Bolivia 4

⦁ Chile

- U. Católica vs. Palestino

- Unión Española vs. Everton

⦁ Ecuador

- Mushuc Runa vs. Orense

- U. Católica vs. Aucas

⦁ Paraguay

- Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano

- Guaraní vs. 2 de Mayo

⦁ Perú

- Deportivo Tarma vs. Cienciano

- Atlético vs. Cusco

⦁ Uruguay

- Racing Montevideo vs. Montevideo Wanderers

- Cerro Largo vs. Danubio

⦁ Venezuela

- Puerto Cabello vs. Metropolitanos

- La Guaira vs. Caracas

Posteriormente, se hará el sorteo de los grupos, instancia en la entrarán 6 clubes de Argentina y 6 de Brasil, más 3 eliminados de la última fase previa de la Copa Libertadores.