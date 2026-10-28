Corinthians vs. Santa Fe, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Copa Libertadores Femenina

Santa Fe femenino afronta este miércoles 28 de octubre uno de los desafíos más imponentes de su historia internacional. Las 'leonas' medirán fuerzas contra Corinthians por un cupo a la gran final de la Copa Libertadores Femenina 2026, que se juega en tierras ecuatorianas.

Será un duelo entre colombianas y brasileñas, en donde la concentración táctica y el cometer menos errores posibles, serán las claves para sellar ese boleto con rumbo a pelear por el título continental. Además, de que las primeras campeonas de nuestro país tratarán de tomar revancha ante las 'timao', escuadra que las goleó 5-1 en la última jornada de la fase de grupos.

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Por lo tanto, será un compromiso de máxima exigencia para Santa Fe contra las vigentes campeonas del torneo de la Conmebol. Corinthians no ha tenido piedad con sus rivales.

Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026. Foto oficial de Santa Fe femenino

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Las 'leonas', a tener un bloque defensivo sólido

Las dirigidas por Ómar Ramírez han demostrado a lo largo de la Copa Libertadores Femenina 2026 un despliegue táctico muy bueno, con transiciones rápidas y una efectividad letal en los momentos de mayor presión. Sin embargo, el reto de este miércoles exige rozar la perfección futbolística, ya que su rival, Corinthians, es una auténtica potencia del fútbol sudamericano femenino, caracterizado por su desdoblamiento físico, posesión abrumadora del balón y contundencia en el frente de ataque.

Corinthians vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Copa Libertadores Femenina 2026:

Día: miércoles 28 de octubre.

miércoles 28 de octubre. Jornada: semifinales de la Conmebol Libertadores Femenina.

semifinales de la Conmebol Libertadores Femenina. Hora: 3:00 p.m. (Colombia).

3:00 p.m. (Colombia). Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito, Ecuador).

Rodrigo Paz Delgado (Quito, Ecuador). Transmisión por TV: Win y Pluto TV.

Win y Pluto TV. ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso entre Santa Fe femenino y Corinthians, las jugadas virales, golazos, polémicas y más de las 'leonas'. Además de la crónica del duelo, para que se agende y no se lo pierda.