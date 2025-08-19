"En Cali nos deben dos meses de salario, pero hay tranquilidad con la asamblea del viernes"

Deportivo Cali tendrá el próximo viernes 22 de agosto una asamblea extraordinaria, misma donde presentarán a sus socios la propuesta de unos inversionistas para tratar de aliviar la situación económica del club. El 'azucarero' ha repuntado en la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2025, de la mano de Alberto Gamero en el banquillo, y de Avilés Hurtado, con sus goles en el campo de juego.

A raíz de estas horas decisivas que se vienen para el plantel verde del Valle del Cauca, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', dialogaron precisamente con Hurtado y le consultaron si conocen la proposición de los inversores, y lo otro, cómo están en el tema de los pagos.

"En realidad, hasta el momento no, se deben en realidad dos meses. Tenemos un parte de tranquilidad por el tema de la asamblea, porque estamos con mucha confianza y con mucha ilusión que todo va a salir bien", dijo Avilés.

Avilés Hurtado, jugador del Deportivo Cali. COLPRENSA.

Acá sus respuestas:

-¿Qué les dijeron a los jugadores del tema de los inversores?

Publicidad

"En realidad no se habla ese tema directamente con nosotros, pero lo que tenemos entendido es que todo va muy avanzado. Antes de llegar acá, cuando se me contactó para venir, mis dudas eran esas, financieramente cómo estaba club, se hablaba mucho de incumplimientos. Me explicaron que el club estaba en un proceso de transformación, que venían inversionistas y que todos ellos estaban adelantados, entonces vi las fotos en las redes del Cali y eso me da una parte de tranquilidad. Obviamente uno se preocupa por el dinero, pero mi idea era estar aquí en Cali y demostrar mi talento para después poder exigir un poco. Supe que era un conglomerado de Centroamérica, y por lo tanto, me quedé con esa tranquilidad, creo que se llama el IDC, y la realidad espero que el viernes quede aprobada la propuesta porque en la Asamblea eso va ser importante, fundamentalmente para darle la tranquilidad al plantel en el tema de los pagos. Lo que tengo entendido es que ellos tienen esa propuesta muy clara y que nada más están esperando el viernes para la aprobación".

Hubo visita de los inversionistas hace unos días, la impresión que les dejó...

Publicidad

"Sí, en realidad, yo estando ahí todo fue muy claro, todo marchaba muy bien, marcha muy bien para mí, porque ellos estaban muy contentos, disfrutando el momento, se le veían muy animados, que todo iba marchando con buen puerto. El viernes es fundamental e incluso me gustaría hacerle una invitación a todos los asociados del Cali que asistan todos a la asamblea y que voten por el futuro del club que es una realidad, que está pasando por un momento complicado, pero es importante única que vale la pena y es por el bien de todos".

- En lo futbolístico, no afecta el tema del dinero...

"Es complicado, pero estamos con mucha confianza en que las cosas van a salir bien, el plantel está con esa tranquilidad que el viernes en la asamblea se resuelva todo por el beneficio del Cali, que es un equipo importante, ahora que estoy dentro, muy grande, muy gigante. Creo que hay que aprovechar estas oportunidades, y por este lado, con buen ánimo, nos estamos concentrando directamente en los entrenamientos, sabemos que hay deudas pero sabemos que el viernes todo va a salir bien y trabajando fuerte y pensando en el partido del Chicó".