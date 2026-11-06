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Gol Caracol  / Tenis  / Jannik Sinner y un anuncio que causó revuelo en el mundo del tenis; nadie lo vio venir

Jannik Sinner y un anuncio que causó revuelo en el mundo del tenis; nadie lo vio venir

En medio de una temporada atípica por las lesiones que ha sufrido y a pocos meses de que inicie una nueva temporada, Jannik Sinner dio a conocer esta decisión.

Por: AFP
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Jannik Sinner, jugador italiano y uno de los mejores tenistas de la actualidad
Jannik Sinner, jugador italiano y uno de los mejores tenistas de la actualidad
AFP

El número 2 del tenis mundial, Jannik Sinner, cambiará a uno de sus entrenadores y pondrá fin a su colaboración con Darren Cahill, que será reemplazado por el extenista sueco Magnus Norman, según anunció el jugador italiano en un comunicado este viernes.

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El entrenador australiano, junto con Simone Vagnozzi, había guiado a Sinner hasta el número uno del ranking mundial desde 2022, posición que recientemente perdió debido a una lesión en la rodilla derecha.

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"Darren desempeñó un papel fundamental en mi trayectoria", señaló Sinner. "Con Simone y todo el equipo, logramos lo que soñaba desde niño".

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"Ganar cinco títulos de Grand Slam y alcanzar el número uno del ranking mundial juntos son éxitos que siempre atesoraré, pero lo que importa al mismo nivel es la relación que construimos a lo largo del tiempo", continuó.

"Y aunque nuestra colaboración llegue a su fin, nuestra amistad perdurará", concluyó Sinner.

Jannik Sinner, tenista italiano, quedó eliminado en la segunda ronda del Roland Garros 2026
Jannik Sinner, tenista italiano, quedó eliminado en la segunda ronda del Roland Garros 2026
AFP

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Norman, ex número 2 del mundo, entrenó a su compatriota Robin Soderling y trabajó durante muchos años con el ganador de tres Grand Slams Stan Wawrinka, recientemente retirado.

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El sueco de 50 años asumirá el cargo de entrenador de Sinner a partir de principios de diciembre, continuando junto a Simone Vagnozzi.

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