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Gol Caracol  / "España debe retirarse del Mundial 2030, si no es sede de la final; no nos pueden humillar"

"España debe retirarse del Mundial 2030, si no es sede de la final; no nos pueden humillar"

Justo después de haber ganado la Copa del Mundo en 2026, desde España meten presión para lo que será el Mundial 2030, que organizarán junto con Portugal y Marruecos.

Por: AFP
Actualizado: 6 de nov, 2026
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España, campeona en Estados Unidos, México y Canadá 2026, quiere revalidar su corona en el Mundial 2030
España, campeona en Estados Unidos, México y Canadá 2026, quiere revalidar su corona en el Mundial 2030
AFP

España debe retirarse de la organización del Mundial 2030, que prepara junto a Portugal y Marruecos, si no acoge su final, estimó el candidato a presidente de la derecha española, Alberto Núñez Feijóo, favorito para ganar las elecciones del 29 de noviembre.

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La final del campeonato debe ser "donde es lo justo, donde es lo oportuno, donde es indiscutible: en España", aseveró el líder del Partido Popular (PP), Núñez Feijóo, en el programa televisivo 'El Chiringuito'.

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Preguntado sobre si en caso de ser presidente del Gobierno abogaría por retirar la candidatura de España para organizar el Mundial de obtener Marruecos la final, Feijóo fue tajante: "Sí. La respuesta es que sí".

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"Recuperar el orgullo de nuestro país pasa también por no dejarse pisotear por nadie... A la primera potencia internacional en fútbol no se la humilla", escribió Feijóo este viernes en X, donde colgó el enlace con la entrevista.

Los coorganizadores de la edición de 2030, Portugal, España y Marruecos, se disputan la final: Madrid apuesta por el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, mientras Rabat juega la carta de la construcción de un estadio de unas 115.000 plazas en Benslimane, en la región de Casablanca.

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El influyente presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, aseguró en septiembre que ese partido de interés planetario tendrá lugar en su país "le guste a algunos o no".

Jugadores de España festejando paso a la final del Mundial 2026.
Jugadores de España festejando paso a la final del Mundial 2026.
Foto: AFP.

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La FIFA aseguró en ese momento que aún no se ha tomado ninguna decisión.

Esta polémica ocurre luego de que a finales de julio decenas de miles de migrantes irrumpieran desde Marruecos en el enclave español norafricano de Ceuta, provocando una crisis migratoria que todavía no se termina de solucionar.

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Feijóo ha acusado a Marruecos de estar detrás de la "invasión" y ha prometido "firmeza" frente al país vecino de llegar al Gobierno.

Según las encuestas, el PP ganará las elecciones legislativas adelantadas del 29 de noviembre, sobre los socialistas del jefe del ejecutivo Pedro Sánchez, pero podría necesitar del apoyo de la extrema derecha para formar gobierno.

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