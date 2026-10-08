En Inglaterra recuerdan a Jhon Durán y hablan “del declive en su carrera con tan solo 22 años”

Jhon Durán ha estado alejado del protagonismo deportivo que consiguió cuando jugaba en el Aston Villa, equipo en el que supo brillar a punta de goles, buenas actuaciones y luego una venta millonaria a Al Nassr, algo que sorprende en Inglaterra por su "declive", como lo titulan en las últimas horas.

Fue nada y nada menos que 'Daily Mail', quien le dedicó una nota completa al joven delantero colombiano, de quien en los recientes días se viene hablando más es por la confesión que hizo su ex compañero, Fred, quien contó que el antioqueño le decía que no tenía que correr en los entrenamientos "porque ya soy rico".

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En el citado medio británico iniciaron relatando "el declive de la carrera de Jhon Duran, de 22 años", y puntualizando en que "su rendimiento ha bajado drásticamente y parece estar falto de motivación desde su llegada a Arabia Saudí. El fin de semana pasado, su excompañero del Fenerbahçe, Fred, habló sobre sus problemas en una reciente entrevista en un podcast".

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En Inglaterra aún hay un grato recuerdo deportivo de lo que hizo el joven colombiano, y por eso rememoraron que lo actual "dista mucho de lo que vimos en 2024. Hace apenas dos años, Duran había ganado el premio al gol del mes de la Premier League por su golazo desde larga distancia en casa contra el Everton, marcó el gol de la victoria en la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, fue elegido jugador del mes del Aston Villa y era objetivo del Chelsea y del West Ham".



A pesar de eso, hoy en día se habla más que "con tan solo 22 años, a Duran no le falta dinero y suele presumir de sus gastos en Instagram", y en lo futbolístico está "en su quinto club en menos de dos años, está en horas bajas y parece una sombra del jugador que vimos en el Villa".

Jhon Durán, delantero colombiano en el Benfica Benfica Oficial

Eso sí, en territorio inglés aún confían en que con su corta edad pueda encontrar la motivación que le hace falta y pueda encaminar su carrera, más allá de lo extrafutbolístico, que es de lo que más se habla de Durán en el último tiempo. "Su contrato con el Al Nassr finaliza en 2030. A sus 22 años, el tiempo está de su lado, pero está por verse si podrá recuperar el nivel estelar que dejó entrever hace apenas dos temporadas", cerraron en la nota dedicada al pálido presente del jugador paisa.