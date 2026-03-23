Crece polémica por burla de Vinícius a su paso cerca a Diego Simeone, en Real Madrid vs. Atlético

Más allá del 3-2 de Real Madrid sobre Atlético de Madrid, en el clásico jugado el domingo pasado en la Liga de España, con el paso de las horas nuevamente se ha encendido el debate por las actitudes de Vinícius Jr, figura del compromiso, en los terrenos de juego. Y es que el brasileño salió de la cancha en medio de risas, cuando pasó cerca de Diego Simeone, técnico de los 'colchoneros'.

El entrenador argentino se notó molesto por el hecho y reclamó, mientras que el atacante levantó sus manos para pedir el aliento del público asistente a las tribunas de estadio Santiago Bernabéu. Este hecho no pasó desapercibido y ha ocupado espacios en los medios internacionales, además de los comentarios en las redes sociales.

Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, falló su penalti contra Manchester City en Champions League AFP

El medio 'TyC Sports' recordó una antigua polémica entre Vinícius y Simeone. "Ya habían tenido un cortocircuito meses atrás. El antecedente más cercano se remonta a enero, en la semifinal de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudita. Según reveló el medio español COPE, el técnico le habría lanzado una advertencia al atacante en aquel cruce: “Te va a echar Florentino, acordate de lo que te digo", se leyó en el apartado de una nota.

Aunque fue evidente la provocación, después del juego no se presentaron declaraciones sobre ese particular.



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¿Qué dijo 'Cholo' Simeone, luego de Real Madrid vs. Atlético Madrid?

“No me meto en esa situación, porque no creo que haya interferido en el partido. Yo creo que pudimos haber hecho más. Teníamos un partido para después de ganar 1-0 controlarlo de otra manera, pudimos defender mejor los goles de ellos y pudimos hacer más cosas ofensivamente”, explicó cuando le preguntaron a Simeone por la actuación arbitral.

“Esto nos debe servir para lo que viene. Tenemos rivales importantes por delante. Antes cualquier mínima situación que permitas, te van a hacer daño”, añadió el argentino.

🚨💣 January: Diego Simeone taunted Vinicius Jr. after he was subbed off, telling him “Florentino will kick you out.”



March: An angry Diego Simeone was left crying to the referee after Vini Jr. scored two goals — including the winner — against Atlético Madrid. 😳



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