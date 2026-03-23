Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Crece polémica por burla de Vinícius a su paso cerca a Diego Simeone, en Real Madrid vs. Atlético

Crece polémica por burla de Vinícius a su paso cerca a Diego Simeone, en Real Madrid vs. Atlético

En las redes sociales se han viralizado un video y algunas fotos de Vinícius saliendo de la cancha con una sonrisa de oreja a oreja, ante la mirada de Simeone.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de mar, 2026
Comparta en:
Vinícius Jr y su cruce con Diego Simeone.
Vinícius Jr y su cruce con Diego Simeone.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad