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Gol Caracol  / A pocos días de enfrentar a Colombia, Francia ya piensa en un DT para después del Mundial

A pocos días de enfrentar a Colombia, Francia ya piensa en un DT para después del Mundial

El presidente de la Federación Francesa dio pistas contundentes sobre el principal candidato para sumir al combinado galo tan pronto culmine la cita orbital.

Por: EFE
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Selección de Francia en la Liga de Naciones
Selección de Francia en la Liga de Naciones
Foto: X/ @equipedefrance

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