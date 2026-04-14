PSG le dio sopa y seco a Liverpool; nuevo triunfo 0-2 y pasó a semifinal en la Champions League

PSG, vigente campeón de la Champions League, sigue carrera en la defensa del título. El conjunto parisino venció 0-2 al Liverpool este miercoles en Anfield. Los dirigidos por Luis Enrique doblegaron a los 'reds' en el marcador global; fue 0-4 y ahora esperan por el vencedor entre Bayern Múnich o Real Madrid.

Ousmane Dembélé fue la gran figura del París Saint-Germain en tierras inglesas, al marcar los dos tantos; a los minutos 72 y 91, respectivamente. Además, hay que indicar que el golero de 'les rouge-et-bleu' fue importante bajo los tres palos. Los franceses repitieron la dosis, ya que en el Parque de los Príncipes se impusieron 0-2.