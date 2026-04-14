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Gol Caracol  / PSG le dio sopa y seco a Liverpool; nuevo triunfo 0-2 y pasó a semifinal en la Champions League

PSG le dio sopa y seco a Liverpool; nuevo triunfo 0-2 y pasó a semifinal en la Champions League

Ousmane Dembélé fue la gran figura del París Saint-Germain en tierras inglesas, al marcar los dos goles. PSG espera en semifinales de la Champions League por Bayern Múnich o Real Madrid.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Liverpool vs PSG
Acción de Juego Liverpool vs PSG; Champions League
AFP

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