Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo abre la puerta a su retiro del fútbol: "Probablemente sea mi último año"

Cristiano Ronaldo abre la puerta a su retiro del fútbol: "Probablemente sea mi último año"

Cristiano Ronaldo ha encendido las alarmas en el mundo del fútbol, al admitir públicamente que la presente temporada podría ser la última de su legendaria trayectoria profesional.

Por: AFP
Actualizado: 16 de ago, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección Portugal.
Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección Portugal.
AFP

El astro portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, siente que está "probablemente" en su último año como futbolista profesional, según dijo en una entrevista con la revista 'Vogue' publicada este domingo.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

'CR7', que lleva más de dos décadas en activo y siendo uno de los grandes nombres del fútbol, con 950 goles en su carrera de clubes y con su selección, admite que la retirada llegará "pronto", en "uno o dos años".

Últimas noticias

Arsenal le ganó la Community Shield al Manchester City.
Gol Caracol

Arsenal destrozó al Manchester City; fue un contundente 3-0 y ganó la Community Shield

Rapid City Central vs. Brookings.
Gol Caracol

Terrible agresión en el fútbol de los Estados Unidos; hubo puños y patadas

"Este es probablemente mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular", precisó el exReal Madrid al magazine de 'Vogue', señalando que tiene "todo planificado" para su vida futura.

Cristiano Ronaldo con Portugal
Cristiano Ronaldo con Portugal
AFP

Publicidad

"Tengo muchas cosas que me mantienen ocupado, así que decir una sería difícil", afirmó sobre en qué piensa ocupar el tiempo libre cuando se retire, citando los viajes y el pádel entre sus actividades favoritas.

"El fútbol puede dejar un gran vacío, así que tienes que llenar el tiempo de varias maneras, no solo de una", afirmó el exjugador de Manchester United, Real Madrid y Juventus.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

En el inicio de esta semana, Cristiano Ronaldo se casó en una ceremonia íntima en Cascais (cerca de Lisboa) con su pareja, la influencer y modelo de origen argentina Georgina Rodríguez.

Publicidad

"Quiero seguir disfrutando de lo que he ganado, de lo que hemos ganado. Al final y al cabo han sido 25 años con mucho sacrificio", afirmó el cinco veces ganador del Balón de Oro.

Con la Selección Portugal, con quien conquistó la Eurocopa en 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025, estuvo recientemente en el Mundial 2026, llegando hasta octavos de final.

Cristiano Ronaldo, capitán portugués, en medio de un entrenamiento en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo, capitán portugués, en medio de un entrenamiento en el Mundial 2026
AFP

Después de esa experiencia, Cristiano Ronaldo se dispone a reincorporarse al Al Nassr saudita, club en el que juega desde principios de 2023, para la nueva temporada de la Saudi Pro League.

Por lo tanto, sólo queda esperar si realmente esta temporada será la última para 'El Bicho'.

Publicidad

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Colombianos en el exterior

Especialista en mercado de fichajes volvió a hablar de Luis Javier Suárez y Barcelona; crudo dato

Gustavo Puerta en la celebración de un gol de Racing de Santander contra Villarreal en la Liga de España.
Colombianos en el exterior

Gustavo Puerta fue testigo de un golazo de Racing de Santander en su vuelta a primera división

Relacionados

Cristiano Ronaldo

Publicidad

Publicidad

Publicidad