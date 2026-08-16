Especialista en mercado de fichajes volvió a hablar de Luis Javier Suárez y Barcelona; crudo dato

La ventana de transferencias en Europa sigue abierta, y en medio de esos rumores del mercado, el nombre de Luis Javier Suárez ha sido vinculado fuertemente con el Barcelona, club que está en la búsqueda de un delantero centro, de un '9'. En las últimas horas de este domingo se reportaron nuevas novedades del caso.

Si bien en la prensa española indicaron que el cuadro 'azulgrana' no tiene ninguna intención de hacerse con la incorporación del atacante samario al servicio del Sporting Lisboa, negaron rotundamente ese interés; un especialista en el mercado de pases en el 'viejo continente' volvió a hablar de Suárez Charris y una probable conexión con la escuadra que dirige Hansi Flick.

Fue Fabrizio Romano, comunicador italiano, el que reanudó el caso, enlazó el nombre del delantero de la Selección Colombia con Barcelona, y lo hizo para precisar que el vigente campeón de la Liga de España descartó pagar la cláusula de rescisión que tiene el exAlmería, ya que consideró que está muy elevada.

Luis Javier Suárez, colombiano de Sporting de Lisboa. Getty Images.

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"El Barcelona no activará la cláusula de rescisión de 80 millones de euros para Luis Suárez, ya que el precio se considera demasiado alto", escribió Romano en su perfil personal en la red social de 'X', este domingo.



A su vez, el italiano complementó que el equipo verde de Lisboa no tendría la intención de venderlo por menos dinero con respecto a la cláusula, además, de que Luis Javier es una gran pieza y clave en el Sporting

"El Sporting no hará descuentos y espera que el delantero colombiano se quede", añadió Romano en la red social mencionada anteriormente.

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Igualmente, complementar que el Barcelona sólo quiere para ese puesto de delantero centro a Julián Álvarez, quien milita en Atlético de Madrid. La entidad 'colchonera' ha dejado claro que no venderá al argentino que tiene contrato hasta el 2030 y con una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros.

🚨 Barcelona will not activate €80m release clause for Luis Suárez as price considered too high.



🦁 Sporting won’t make any discounts and expect Colombian striker to stay. pic.twitter.com/Lz6QEgEQLX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

Así las cosas, sólo queda esperar en cómo evolucionan estos rumores que vinculan al futbolista colombiano, de 28 años, con la escuadra 'azulgrana', mientras tanto Suárez sigue sumando minutos con los 'leones', que busca un nuevo título en la Liga de Portugal.