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Gol Caracol  / Terrible agresión en el fútbol de los Estados Unidos; hubo puños y patadas

Terrible agresión en el fútbol de los Estados Unidos; hubo puños y patadas

En el estado de Dakota del Sur, dos equipos de la secundaria se enfrentaron y se vivió un lamentable episodio por parte de un jugador que agredió fuertemente a otro. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de ago, 2026
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Rapid City Central vs. Brookings.
Rapid City Central vs. Brookings.
Pantallazo.

El fútbol de los Estados Unidos fue noticia esta semana y no precisamente por cuenta de un golazo en la MLS o una gran acción de una figura como Lionel Messi, Thomas Muller o Antoinne Griezmann. En el nivel de secundaria, se dio una terrible agresión que se viralizó en redes sociales por cuenta de un video.

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Bobcats de Brookings High School y Clobbers de Central High School se enfrentaron por el torneo de Dakota del Sur, dejando una imagen lamentable.

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Los Bobcats lanzaron un balón por derecha y Kyler Soost intentó disputar la pelota con un choque no le gustó para nada a Jaxson Bergman, quien lo empujó sacándolo del campo y posteriormente le propinó una patada y varios golpes en el rostro.

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Ante ese hecho, Caylon Peters, de Bobcats, le metió una patada voladora a Bergman, aunque sin impactarlo de lleno.

Lo cierto es que Bergman fue sacado del terreno de juego y el juego terminó con victoria 2-0 para Bobcats.

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