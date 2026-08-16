Terrible agresión en el fútbol de los Estados Unidos; hubo puños y patadas

El fútbol de los Estados Unidos fue noticia esta semana y no precisamente por cuenta de un golazo en la MLS o una gran acción de una figura como Lionel Messi, Thomas Muller o Antoinne Griezmann. En el nivel de secundaria, se dio una terrible agresión que se viralizó en redes sociales por cuenta de un video.

Bobcats de Brookings High School y Clobbers de Central High School se enfrentaron por el torneo de Dakota del Sur, dejando una imagen lamentable.

Los Bobcats lanzaron un balón por derecha y Kyler Soost intentó disputar la pelota con un choque no le gustó para nada a Jaxson Bergman, quien lo empujó sacándolo del campo y posteriormente le propinó una patada y varios golpes en el rostro.

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Ante ese hecho, Caylon Peters, de Bobcats, le metió una patada voladora a Bergman, aunque sin impactarlo de lleno.



Lo cierto es que Bergman fue sacado del terreno de juego y el juego terminó con victoria 2-0 para Bobcats.