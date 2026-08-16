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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Gustavo Puerta fue testigo de un golazo de Racing de Santander en su vuelta a primera división

Gustavo Puerta fue testigo de un golazo de Racing de Santander en su vuelta a primera división

Racing de Santander, que tiene a Gustavo Puerta en sus filas, se enfrentó al Villarreal en partido por la primera jornada de la Liga España que se jugó en el El Sardinero. ¡VEA el gol AQUÍ!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de ago, 2026
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Gustavo Puerta en la celebración de un gol de Racing de Santander contra Villarreal en la Liga de España.
Gustavo Puerta en la celebración de un gol de Racing de Santander contra Villarreal en la Liga de España.
Foto: AFP

Después de 14 años, Racing de Santander volvió a jugar en la primera división de España y lo hizo enfrentando al Villarreal en El Sardinero. En dicho juego de la primea jornada, Gustavo Puerta fue testigo de un golazo de su equipo.

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El tanto en cuestión se presentó al minuto 34 y significó el 2-0 parcial para el cuadro 'cántrabro' contra el 'submarino amarillo'; éste fue anotado por Sergio Martín con un disparo potente desde fuera del área y que dejó sin opciones al arquero del Villarreal, Luiz Júnior.

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