Gustavo Puerta fue testigo de un golazo de Racing de Santander en su vuelta a primera división

Después de 14 años, Racing de Santander volvió a jugar en la primera división de España y lo hizo enfrentando al Villarreal en El Sardinero. En dicho juego de la primea jornada, Gustavo Puerta fue testigo de un golazo de su equipo.
El tanto en cuestión se presentó al minuto 34 y significó el 2-0 parcial para el cuadro 'cántrabro' contra el 'submarino amarillo'; éste fue anotado por Sergio Martín con un disparo potente desde fuera del área y que dejó sin opciones al arquero del Villarreal, Luiz Júnior.
Vea acá el golazo de Racing de Santander vs. Villarreal en la Liga de España:
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¡QUÉ MANERA DE VOLVER A PRIMERA DIVISIÓN! Sergio Martínez y un GOLAZO soñado para Racing Club de Santander, en su regreso a #LaLigaxESPN ¡después de 14 años!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026
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