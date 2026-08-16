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Gol Caracol  / Más Deportes  / Juan Pablo y Sebastián Montoya, con el pie en el acelerador en Barranquilla; por una buena causa

Juan Pablo y Sebastián Montoya, con el pie en el acelerador en Barranquilla; por una buena causa

En Barranquilla los ojos de los aficionados están puestos en la Carrera Colombia de Pony Malta, con Juan Pablo Montoya al volante, junto a su hijo Sebastián, figura naciente del deporte en el país.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de ago, 2026
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Sebastián Montoya y Juan Pablo Montoya en entrevista con Caracol Sports.
Sebastián Montoya y Juan Pablo Montoya en entrevista con Caracol Sports.
Caracol Sports.

Barranquilla tiene la vista puesta este domingo en el 'Circuito Colombia' de automovilismo, cuya recaudación será donada para los damnificados del terremoto de nuestro país del pasado lunes 10 de agosto, en el que los protagonistas son el legendario Juan Pablo Montoya y Sebastián Montoya, quien siguió los pasos de su padre y viene forjando su carrera en el complicado mundo del deporte a motor.

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En la previa del inicio de la exhibición, los dos hablaron con Marina Granziera, periodista de Caracol Sports, y se mostraron complacidos por estar en la capital del Atlántico haciendo las delicias del público y también al poder hacer un aporte para las personas que quedaron afectadas por el movimiento telúrico, que sacudió a nuestro país y que causó estragos en ciudades como Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia y zonas aledañas.

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"La verdad que gracias a toda la gente, estamos acá por una causa muy bonita, pensamos que cada uno puede ayudar, hacer su parte, esto acá lo hacemos junto a la gente de Barranquilla, con Pony Malta, cada uno tiene su granito de arena. Y acá, la gente va a ver cosas increíbles durante este domingo", dijo Juan Pablo Montoya inicialmente.

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"La verdad es que de la manera que lo pensé yo, es de darle el gusto a la gente de ver lo que la gente no ve acá en Colombia, al tener una parte de mi museo, traer el primer fórmula que yo corrí, cosas que nunca se ven. El show de los carros también es importante, de carros a los que uno aspira es para tener en cuenta. Vamos a sacar gente de sorteo para montarla (en sus autos). Tenemos los carros de mi papá, mejor dicho, hay de todo. El Fórmula 1 con el que gané en Brasil, el trofeo", destacó Montoya.

Sebastián Montoya, de su lado, también comentó que "estoy muy contento de estar acá, la gente apoyando, viéndonos, mostrar acá el automovilismo nacional e internacional. Mi papá tiene su museo, tenerlo acá en Barranquilla es espectacular. Mi F-2 también es algo muy especial compartirlo. Gente que me viene dando fuerza, algo increíble, y más que la temporada no ha sido fácil. También ayudarle a la gente que lo necesita, me alegra mucho poder hacerlo".

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Sebastián Montoya y Juan Pablo Montoya.
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