Cristiano Ronaldo, cerca de cumplir un sueño con Al Nassr; ha esperado más de tres años

Un 'hack-trick' de Joao Félix y un gol de Cristiano Ronaldo dieron a Al Nassr una importante victoria a domicilio frente a Al Shabab (2-4) que deja al cuadro dirigido por Jorge Jesús a un paso del título de la Liga de Arabia Saudí que puede amarrar matemáticamente el próximo martes si consigue imponerse al Al-Hilal, en el clásico del fútbol saudí.

De alzarse con el campeonato, sería la primera liga lograda por Cristiano Ronaldo con Al Nassr. El delantero luso, que fue sustituido en el minuto 91 del encuentro, anotó frente Al Shabab el gol número 971 de su carrera deportiva, que lo deja por debajo de las tres decenas de su reto personal de alcanzar los 1.000 tantos como profesional.

Al Nassr, que tuvo una actuación gris, se adelantó a los tres minutos de juego con un tanto de Joao Félix, que inauguró el marcador tras recoger un rebote dentro del área precedido de un centro del senegalés Sadio Mané y enganchó una volea cruzada que acabó en el fondo de la portería del Al Shabab.

En el minuto diez, el atacante luso, exjugador del Atlético de Madrid, hizo el segundo de su cuenta particular al aprovechar un buen centro del extremo saudí Abdulrahman Ghareeb y cabeceó al palo más alejado del meta brasileño Marcelo Grohe y ampliar distancias para su equipo.



Otro exrojiblanco, en este caso el belga Yannick Ferreira Carrasco, recortó distancias para Al Shabab a la media hora de juego gracias a un error de Abdullah Al Khaibari en la salida de balón de Al Nassr que el belga supo aprovechar para driblar a un defensor y definir con un disparo raso que superó la salida de Bento.

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Carrasco, de lo más destacado en el juego ofensivo de su equipo, hizo sufrir a Al Nassr, estrelló un cabezazo en el larguero en el minuto 40 y dio el pase en el 64 que habilitó a Ali Azaizeh en una buena jugada que el delantero concluyó con un disparo al poste.

Cristiano Ronaldo, figura del Al Nassr. Foto: Getty Imágenes

Entretanto, Cristiano, cuyo único disparo a puerta del primer tiempo derivó en un gol anulado por fuera de juego, hizo buena una gran jugada colectiva de Al Nassr para anotar el 1-3 en el minuto 75 con un remate desde dentro del área tras un nuevo centro raso desde la línea de fondo de Mané.

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Tan solo cinco minutos más tarde (min. 80), el Al Shabab volvió a meterse en el partido por medio de Ali Al Bulayhi, que se valió de una prolongación de un saque de banda para meter la pierna cuando estaba completamente solo delante del portero para hacer el 2-3.

Ya en el minuto 98, Joao Félix dio tranquilidad a los suyos al hacer el 2-4 definitivo desde los once metros al convertir un penalti que fue revisado por el VAR y supuso su 'hack-trick'.

A falta de tres jornadas, dos para el Al Nassr, que ha disputado un choque más que el resto de equipos, el conjunto de Jorge Jesús es líder de la Liga de Araba Saudí con 82 puntos y podría proclamarse campeón el próximo martes tras el enfrentamiento directo contra el Al-Hilal, segundo clasificado y único aspirante con posibilidades de arrebatarle el título.