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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo, cerca de cumplir un sueño con Al Nassr; ha esperado más de tres años

Cristiano Ronaldo, cerca de cumplir un sueño con Al Nassr; ha esperado más de tres años

A pesar de que ha firmado buenas temporadas con el equipo árabe, Cristiano Ronaldo no ha alcanzado este objetivo, pero 2026 parece ser el año en que lo haga realidad.

Por: EFE
Actualizado: 7 de may, 2026
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Cristiano Ronaldo, delantero portugués, celebra un nuevo gol Al Nassr, por la Liga de Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo, delantero portugués, celebra un nuevo gol Al Nassr, por la Liga de Arabia Saudita
AFP

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