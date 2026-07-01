Temible falta y expulsión de Falorin Balogun en Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos sufrió la expulsión de Falorin Balogun, quien había sido el encargado de abrir la cuenta frente a Bosnia y Herzegovina.
A los 63 minutos, Balogun fue a disputar una pelota y terminó pisando en zona sensible a Tarik Muharemović.
Vea la fura entrada de Falorin Balogun:
¿ERA PARA ROJA?— DSPORTS (@DSports) July 2, 2026
Así fue el pisotón de Balogun, por el que Raphael Claus decidió expulsar al delantero de Estados Unidos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ogsdmZjVzj
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