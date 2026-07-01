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Gol Caracol  / Temible falta y expulsión de Falorin Balogun en Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Temible falta y expulsión de Falorin Balogun en Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos se quedó con un jugador menos por cuenta de una dura entrada de Falorin Balogun sobre Tarik Muharemović. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Falorin Balogun y una dura entrada sobre Tarik Muharemović.
Falorin Balogun y una dura entrada sobre Tarik Muharemović.
AFP.

Estados Unidos sufrió la expulsión de Falorin Balogun, quien había sido el encargado de abrir la cuenta frente a Bosnia y Herzegovina.

A los 63 minutos, Balogun fue a disputar una pelota y terminó pisando en zona sensible a Tarik Muharemović.

Vea la fura entrada de Falorin Balogun:

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