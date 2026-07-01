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Gol Caracol  / Selección Colombia  / “La Selección Colombia tiene un nivel altísimo; la meto en las candidatas a ganar el Mundial”

“La Selección Colombia tiene un nivel altísimo; la meto en las candidatas a ganar el Mundial”

Luis de la Fuente, entrenador de España, sorprendió en rueda de prensa con unas declaraciones sobre el nivel de la Selección Colombia. Acá todo lo que dijo.

Por: EFE
Actualizado: 1 de jul, 2026
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XI titular de la Selección Colombia
XI titular de la Selección Colombia
AFP

Luis de la Fuente, seleccionador español, ponderó el nivel de la Selección Colombia en este Mundial, señalando que tiene “un nivel altísimo” y que, por ello, la incluye en su lista “de candidatas” a ganar el torneo.

“Ha sido una de las dos selecciones que nos ha ganado -desde que él es seleccionador español-”, recordó. “Si no la metí entre las candidatas hasta ahora, lo hago ahora. Tiene un nivel altísimo, futbolistas fantásticos, de un nivel físico y técnico muy alto. Solo hay que ver la delantera que tiene. Es una grandísima selección”, señaló en rueda de prensa.

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España
Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España
Foto: AFP
Julián Quiñones en México
Gol Caracol

Julián Quiñones; de trabajar en una mina, a ser goleador de México en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, junto a hincha colombiana, tras partido de Colombia.
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Senegal vs Bélgica en el Mundial 2026
Gol Caracol

Vea el gol de Youri Tielemans para el empate de Bélgica vs. Senegal, por el Mundial 2026

Una derrota por 1-0 en el estadio Olímpico de Londres el 22 de marzo de 2024 que marca la última derrota de la selección española y que le hace encadenar 34 partidos sin perder de forma consecutiva.

Colombia juega en este Mundial contra Ghana el viernes tras clasificarse a dieciseisavos de final como primera de su grupo, por delante de Portugal.

Julián Quiñones en México
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