Vea el golazo de Malik Tillman en Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, en el Mundial 2026

Estados Unidos anotó el gol de la tranquilidad sobre Bosnia y Herzegovina a través de Malik Tillman.
A los 82 minutos, Tillman fue el encargado de cobrar un tiro libre. Le pegó con pierna derecha y la puso por encima de la barrera.
Vea el gol de Malik Tillman:
¡QUÉ GOLAZO DE ESTADOS UNIDOS!— DSPORTS (@DSports) July 2, 2026
Tremendo tiro libre de Tillman para poner el 2-0 ante Bosnia en San Francisco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/40u4PLqLpp
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