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Gol Caracol  / Vea el golazo de Malik Tillman en Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, en el Mundial 2026

Vea el golazo de Malik Tillman en Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, en el Mundial 2026

Pese a tener un jugador menos, Estados Unidos amplió la ventaja sobre Bosnia y Herzegovina con un gol de tiro libre de Malik Tillman.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Malik Tillman, jugador de Estados Unidos.
Malik Tillman, jugador de Estados Unidos.
AFP.

Estados Unidos anotó el gol de la tranquilidad sobre Bosnia y Herzegovina a través de Malik Tillman.

A los 82 minutos, Tillman fue el encargado de cobrar un tiro libre. Le pegó con pierna derecha y la puso por encima de la barrera.

Vea el gol de Malik Tillman:

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