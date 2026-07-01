Vea el golazo de Malik Tillman en Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, en el Mundial 2026

Estados Unidos anotó el gol de la tranquilidad sobre Bosnia y Herzegovina a través de Malik Tillman.

A los 82 minutos, Tillman fue el encargado de cobrar un tiro libre. Le pegó con pierna derecha y la puso por encima de la barrera.

Vea el gol de Malik Tillman:

¡QUÉ GOLAZO DE ESTADOS UNIDOS!



Tremendo tiro libre de Tillman para poner el 2-0 ante Bosnia en San Francisco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/40u4PLqLpp — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026