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Gol Caracol  / Vea el gol de Folarin Balogun en Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, en el Mundial 2026

Vea el gol de Folarin Balogun en Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, en el Mundial 2026

Estados Unidos abrió la cuenta contra Bosnia y Herzegovina con un tanto de Folarin Balogun, quien definió tras un error de la defensa rival.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos.
Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos.
afp.

Con un gol a los 45 minutos, Folarin Balogun pone a ganar a la selección de Estados Unidos por 1-0 frente a Bosnia y Herzegovina al cabo del primer tiempo de su partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en San Francisco.

Vea el gol de Folarin Balogun:

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