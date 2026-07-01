Vea el gol de Folarin Balogun en Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, en el Mundial 2026

Con un gol a los 45 minutos, Folarin Balogun pone a ganar a la selección de Estados Unidos por 1-0 frente a Bosnia y Herzegovina al cabo del primer tiempo de su partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en San Francisco.
Vea el gol de Folarin Balogun:
¡ESTE GOL SI VALE!— DSPORTS (@DSports) July 2, 2026
Balogun definió de zurda y puso el 1-0 de Estados Unidos ante Bosnia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KdImBSLgyg
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