Cristiano Ronaldo, debate y polémica que no cesa en Portugal, a horas de jugar contra Dinamarca

La Liga de Naciones A atravesó sus dos primeras jornadas entre diferentes perspectivas: del debate en torno a Cristiano Ronaldo en Portugal o la decepción de Jurgen Klopp en sus primeros pasos con Alemania a la ambición de Lamine Yamal con España, los goles de Erling Haaland con Noruega o el liderazgo de Michael Olise en Francia tras la lesión de Kylian Mbappé.

1 - El debate de Cristiano Ronaldo

La nueva era de Portugal, ya con 41 años de Cristiano Ronaldo, la leyenda de las leyendas de su selección, empieza agitada. No sólo por la suplencia de CR7 en el último compromiso ante Noruega, sino también por el hecho de no disputar ningún minuto, alimentan el debate sobre la vigencia actual del atacante del Al Nassr en el once inicial de Jorge Jesus, el nuevo director técnico del equipo. Ahora se abre la inquietud si CR7 será inicialista este jueves en el enfrentamiento con Dinamarca. Lo que fue evidente fue el malestar del astro portugués en el duelo contra los noruegos.

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El anterior seleccionador, el español Roberto Martínez, demostró una convicción total en el delantero, después del conflicto que mantuvo en el Mundial 2022 con Fernando Santos a cuenta de su suplencia en la cita de Catar.

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2 - El infalible Haaland

Nadie ha marcado más goles en las cinco ediciones de la Liga de Naciones, incluida la actual, que Erling Haaland. Son ya 22 goles del atacante del Manchester City, que suma tres en esta campaña en su estreno en los grupos A o la primera categoría de esa competición continental. Suyos fueron dos de los tres tantos con los que Noruega se impuso por 2-3 a Dinamarca y suyo fue el único tanto de la última derrota contra Portugal por 1-2.



Es el enésimo ejemplo de pegada y fiabilidad de Haaland, autor de 65 goles en 57 partidos con la selección de su país, a la que llevó al último Mundial y a la que aspira incluir en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Su equipo es segundo, con los mismos tres puntos que Dinamarca. Portugal suma seis.

Erling Haaland. Getty Images.

3 - La ambición de Lamine Yamal

A sus 19 años ya es campeón de Europa y del mundo con la selección española. Ni aun así se conforma un futbolista excepcional como el extremo del Barcelona, que quiere más, cada competición que juega, mientras proclama a la vez, con palabras y hechos, su indudable candidatura al Balón de Oro que se entregará el próximo 26 de octubre en Londres.

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Sus dos primeras jornadas de la Liga de Naciones han sido otra demostración, con tres goles y una asistencia entre las victorias ante Inglaterra (2-3) y Croacia (4-1). En esta campaña, entre su club y su selección, suma once tantos y siete pases decisivos en diez duelos entre todas las competiciones.

Lamine Yamal celebra el gol que le marcó a Croacia en la Liga de Naciones. Foto: AFP

4 - El liderazgo de Olise

Lesionado Kylian Mbappé, capitán y máximo goleador de la historia de Francia, en el primer encuentro contra Turquía, con victoria por 0-1 con gol suyo, el conjunto de Zinedine Zidane necesita nuevos líderes sobre el terreno, como surgió Michael Olise en la segunda jornada frente a Bélgica.

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En el inamovible 0-0, sin goles de Doué, Barcola o Dembélé, la irrupción del fenomenal futbolista del Bayern Múnich fue la solución del conjunto francés para resolver un encuentro más que enredado. Su control, su aceleración, su conducción y su finalización fueron imparables en el minuto 88. Había entrado al campo en el 77, con descanso de inicio.

5 - La revolución de Grecia

Provista de una interesante generación de futbolistas y dirigida desde agosto de 2024 por Ivan Jovanovic, la selección de Grecia domina la clasificación de su grupo con un pleno de seis puntos, como sorpresa absoluta de los primeros dos compases de los seis que se compone esta fase de la Liga de Naciones.

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Christos Tzolis, Anastasios Douvikas, Konstantinos Karetsas y compañía no sólo se impusieron por 1-2 con remontada a Serbia en Belgrado, sino que también ganaron por 0-1 a Alemania en Augsburgo para ser la primera de su grupo por delante de ambos y de Países Bajos, segunda con cuatro puntos.

6 - La decepción de Klopp

Relevado Julián Nagelsmann por la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 de Alemania, la Federación de Fútbol del país, la DFB, entregó su confianza a Jurgen Klopp para la reacción de la selección de su país, distante hoy por hoy de su historia y su fiabilidad, también en el inicio de la Liga de Naciones.

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No ha ganado la Alemania de Klopp en las dos primeras citas. De su empate ante Países Bajos (1-1), con el tanto de la igualada de la ‘Oranje’ en el tramo final, a la inesperada derrota por 0-1 contra Grecia en Augsburgo. Un revés sonoro que marca la decepción inicial que transmite el comienzo de la nueva etapa.

Jürgen Klopp se estrenó en el banco de la Selección de Alemania con un empate frente a Países Bajos por la Liga de Naciones. Foto: Getty Imágenes

7 - La apuesta de Meerdink

Mexx Meerdink no había jugado ningún partido con la selección absoluta de Países Bajos hasta la llegada de Xavi Hernández, que prescindió de Memphis Depay, el máximo goleador de la historia de la selección neerlandesa, y llamó por primera vez al delantero de 23 años del AZ Alkmaar, que ni siquiera había aparecido antes por las categorías inferiores de la ‘Oranje’.

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Ahora es una realidad indiscutible en la selección absoluta. Una apuesta exitosa de Xavi. Jugó 55 minutos en el 1-1 ante Alemania, al entrar en sustitución de Brian Brobbey, lesionado, y disputó el encuentro entero contra Serbia, con los dos goles que dieron la primera victoria al técnico español al frente de Países Bajos.

8 - La vigencia de Modric

Aplaudido cuando saltó al campo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla y dosificado ante España por su entrenador, Slaven Bilic, el mismo con el que debutó hace 20 años como internacional, Croacia necesita a Modric, que sigue vigente en su equipo nacional con 41 años cumplidos el pasado 9 de septiembre.

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En la primera jornada de la Liga Naciones, en la única victoria hasta ahora de su equipo, él abrió el camino del 1-2 contra la República Checa en Praga, como autor del 0-1 con un certero disparo desde el borde del área tras una conducción.

9 - La reacción a medias de Mancini

Fuera del último Mundial, con los resultados más recientes nada acordes a su historia y apartada de la cita del pasado verano en Estados Unidos, Canadá y México en la repesca frente a Bosnia-Herzegovina, la Eurocopa ganada en 2021 en Londres no fue el impulso esperado para Italia.

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Ha necesitado reiniciarse, volver a atrás, recuperar a Roberto Mancini y pensar que, por fin, se reencontrará la ‘Azzurra’ con sus glorias del pasado. De momento, el estreno en la Liga de Naciones ha deparado una derrota contra Bélgica (0-2) y una victoria frente a Turquía (1-4). Ahora espera Francia. Una prueba de fuego.

10 - El ‘cero’ de Santi Denia y Arda Güler

Ni Santi Denia, al frente de la selección de la República Checa y debutante en estas dos primeras jornadas de la Liga de Naciones, ni Arda Güler, consolidado en el Real Madrid y figura en Turquía, han sumado aún ningún punto en su irrupción en el grupo A del torneo.

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En ambos casos, perdieron los dos encuentros de cada uno en casa. La República Checa, contra Croacia (1-2) e Inglaterra (0-2). Turquía, frente a Francia (0-1) e Italia (1-4). Tampoco han puntuado ni Gales ni Serbia, derrotados en las dos primeras citas.